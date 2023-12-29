Muğla'da 84 düzensiz göçmen yakalandı: 3 şüpheli gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekne içerisinde 84 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. 3 kişi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-35) bölgeye hareket etti.İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 84 düzensiz göçmen yakalandı.Teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı.Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 3 kişi ile ilgili adli işlemlere başlandı.