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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon... Saldırı hazırlığındaki 32 DEAŞ teröristi yakalandı

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon... Saldırı hazırlığındaki 32 DEAŞ teröristi yakalandı
Ekleme: 29.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon... Saldırı hazırlığındaki 32 DEAŞ teröristi yakalandı
Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Güvenlik birimlerinin dikkatle takip ettiği terör örgütlerinden biri de DEAŞ.

Bu kapsamda MİT ve Emniyet ortak operasyon düzenledi.

MİT sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığını tespit etti

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu 'Abu Yakin el Iraki' kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile 'Ebu Leys' kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, 'Abdullah el Cumeyli' kod adlı İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliğine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Emniyet 3 terörist bağlantılı 29 kişiyi paketledi

Söz konusu 3 terörist ve onlarla bağlantılı oldukları belirlenen 29 şüpheli, MİT'in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarıyla 9 ilde şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda örgüte ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon... Saldırı hazırlığındaki 32 DEAŞ teröristi yakalandı

“KAHRAMANLAR-37” Operasyonu

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurken operasyondan da görüntüler paylaştı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; “Selman‐ı Farisi Taburu” olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul'da bulunan Yahudi ve Hristiyan İbadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak “KAHRAMANLAR-37” Operasyonlarında; 29 şahıs yakalandı.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon... Saldırı hazırlığındaki 32 DEAŞ teröristi yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon... Saldırı hazırlığındaki 32 DEAŞ teröristi yakalandı


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