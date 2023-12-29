Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Aralık Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MANİSA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu,
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu,
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu,
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu
VAN °C, 7°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu ve açık