Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluDENİZLİ °C, 18°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluMANİSA °C, 12°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 21°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 22°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 17°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 21°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 11°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 11°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 13°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu,TOKAT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu,TRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu,Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 6°CParçalı bulutluMALATYA °C, 9°CAz bulutluVAN °C, 7°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 16°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 12°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 10°CAz bulutlu ve açık