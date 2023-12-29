  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Aralık Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ekleme: 29.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MANİSA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu,

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu,

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu,

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Az bulutlu

VAN °C, 7°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu ve açık
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Bir dizi düzenleme yolda! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü! Rapor çıktı: Dikkat çeken hız limiti detayı…
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı
ABD'den Gazze'deki katliama yeni destek: Kongre'nin onayı olmadan ikinci kez terör devleti İsrail'e silah satma kararı aldı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Yeni KKM hesabı açılamayacak: Tarih belli oldu
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
Netanyahu'nun hain planı ortaya çıktı! Gazzelileri sınır dışı edecek!
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği otaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor