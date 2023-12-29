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İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

Murat Yeşil internet üzerinden araç kiralamak istedi. Ancak dolandırıcıların tuzağına düşüp 43 bin lirasını kaybetti. Herkesi uyaran Yeşil, yaşadığı talihsiz olayı şöyle özetledi

Ekleme: 29.12.2023 - 14:03 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!
İstanbul'da oturan Murat Yeşil yakın bir tarihte aracını sattı. Araç kiralamak için internet sitesi üzerinden arama yapan Yeşil, bir araç kiralama firmasıyla iletişime geçti. Görüştüğü kişi, Yeşil'in kimlik bilgilerini istedi. Yeşil, kimlik bilgilerini mesaj yoluyla görüştüğü kişiye iletti.

Yeşil'in araç kiralamak için uygun olduğunu belirten telefondaki kişi, 1 aylık ücretin kendisine iletilen hesap numarasına göndermesini istedi. Murat Yeşil, 1 aylık araç kiralama bedeli olarak yaklaşık 13 bin 500 lirayı hesaba yatırdı.

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

Yeşil'den ilk defa araç kiraladığı için kasko ve sigorta ücreti de istendi. Yeşil'e bu bedelin daha sonra kendisine iade edineceği söylendi. Bunun üzerine Yeşil, kasko ve sigorta için de belirtilen ücreti karşı tarafın hesabına gönderdi.

'EVRAKLARI KONTROL ETTİM SIKINTI GÖRMEDİM'
Murat Yeşil, kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak, polise başvurdu. Firmadan şikayetçi olan Yeşil, 'Araç kiralayacaktım internet sitesine girdim.Araç kiralama sitesine denk geldim.İletişime geçerek, araç istedim. Araç kiralamaya uygun olup, olmadığı anlamak için benden kimlik bilgilerimi istediler. Bende kimlik bilgilerimi gönderdim. Bana kısa bir süre sonra araç kiralamaya uygun olduğumu söylediler.

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

Ben de şirketim üzerine araç kiralamak istediğimi söyledim. Şirket üzerinden olunca fiyatın düşeceğini söyleyip, ilk ay ödemesini yapmam gerektiğini söylediler. Ben de ödemeyi yaptım. İlk defa araç kiralayacağım için kasko bedeli istediler. 8 bin 400 lira gönderdim.

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

Bu sefer de sigorta bedeli ödemem gerektiğini bana ilettiler. Ödeyeceğim sigorta bedelinin bana daha sonra iade edileceğini ifade ettiler. Bunun üzerine 12 bin 600 lira da sigorta parası için gönderdim. Whatsapp'ta görüldü attığım mesajlar. O an anladım dolandırıcı olduklarını. Ondan sonra direkt karakola gittim bankamı aradım. Durumu izah ettim onlar da bankaya yazı gönderdiler; şikayetçi oldum. Başkalarının dolandırılmaması için dikkat edilmesini ve gereken neyse yapılmasını istiyorum. ' dedi.

Dolandırılan Yeşil, '42 bin lira gönderdim. Bir aylık kiralama için 13 bin 500 lira, geri kalan miktarı da kasko ve sigorta bedeli olarak gönderdim. Bu paranın 29 bin liranın bana iade edileceğini söylediler. Telefonları hala aktif dolandırmaya devam ediyorlar. Ben evrakları kontrol ettim herhangi bir sıkıntı göremedim. İlk defa araç kiraladım; maalesef dolandırıldım. ' dedi.


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