Gram altında tarihi zirve! Tırmanış sürüyor

Altın fiyatları yılın son haftasında tarihi zirvesini gördü.1974 liraya kadar yükselen gram altın, bu sabah 1961 lira seviyesinde seyrediyor.Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise 2 bin 68 dolar seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın 3 bin 304 liradan, Cumhuriyet altını ise 13 bin 595 liradan satılıyor.Dolarda yıl sonu hareketliliği sürüyor.İstanbul serbest piyasada dolar 29,50 liradan, euro ise 32,66 liradan işlem görüyor.Dolar dün de güne 29,41 liradan başlamış ve yükseliş eğilimini sürdürmüştü.Analistler, Noel tatili dönüşü yatırımcıların temkinli davranışlarının devam ettiğini belirterek ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasının varlık fiyatlarını etkilediğini ifade etti.Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.