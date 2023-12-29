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‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecekken iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne yönelik açıklamalarıyla nedeniyle Oktay Başaran'ın partisinden ihraç edildiği iddia edildi. CHP Antalya İl Disiplin Kurulu 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle gerekçesiyle Antalya Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclisi Üyesi Oktay Başaran'ı partiden ihraç etti. Başaran’ın CHP'ye ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne hakaret ettiği gerekçesiyle ihraç edildiği ifade edildi. Kepez Belediye Meclis Üyesi Oktay Başaran, FETÖ’nün kuyruğu olmaktansa, onurlu ve ilkeli bir şekilde siyasete devam etmeyi tercih ettiğini söyledi.

‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Ekleme: 29.12.2023 - 13:22 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecekken iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne yönelik açıklamalarıyla nedeniyle Oktay Başaran'ın partisinden ihraç edildiği iddia edildi. CHP Antalya İl Disiplin Kurulu 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle gerekçesiyle Antalya Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclisi Üyesi Oktay Başaran'ı partiden ihraç etti.

Başaran'ın CHP'ye ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne hakaret ettiği gerekçesiyle ihraç edildiği ifade edildi. Yaşananların ardından Oktay Başaran yaptığı basın açıklamasında haklılığının ortaya çıktığını söyledi. FETÖ'ye kuyruk olmaktansa, onurlu ve ilkeli şekilde siyaset yapacağını belirten Başaran, Altın Portakal Film Festivali ile ilgili yaptığı eleştiri sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Kepez İlçe Başkanlığı tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilen Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclis Üyesi Oktay Başaran, FETÖ'nün kuyruğu olmaktansa, Onurlu ve ilkeli bir şekilde siyasete devam etmeyi tercih ettiğini söyledi.

‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi

Oktay Başaran'ın 'Kamuoyuna Duyuru' başlığı ile yaptığı basın açıklamasında şunlara yer verdi:

'Siyasete girme kararı aldığımdaki ilk paylaşımımda 'en güzel siyaset; dürüstlüktür' demiştim.Üstlenmiş ve Yapmış olduğum tüm görevlerimde de bu ilkeyle hareket ettim. Çok şükür yanlışları söylemekten hiç korkmadım, çekinmedim. Görüyorum ki yapılamayan Antalya Altın Portakal Film festivalindeki açıklamalarımdan rahatsız olanlar olmuş. Sürecin yanlış yönetildiğini dile getirmiştim. 'Hiçbir CHP'li FETÖ'ye kuyruk olmaz' demiştim.

‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi

Halkımıza hizmet etmek için çıktığım bu yolda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hatadan dolayı Antalya'nın değeri olan böylesi güzel bir festivale gölge düşürmüştür. Hayal kırıklığı yaşatıp, sınıfta kalmıştır. Festivali yapamaması da, benim doğruluğumun bir kanıtı olmuştur. İsminin geçtiği hain terör örgütüne karşı dik duruş sergileyememek, FETÖ'nün kuyruğu olmaktansa, Onurlu ve ilkeli bir şekilde siyasete devam etmek tercihimdir.

‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi

Şehitlerimiz var iken 38. Antalya il kongresinde terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu Demirtaş'a selam gönderen CHP yüksek disiplin kurulu üyeleri var iken, benim doğru bulduğum ve sizin yapamadığınız film festivalinden dolayı disipline verilip ihraç edilmem Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisine hiç yakışmamıştır. Takdir Antalyalı hemşehrilerimizindir. Saygılarımla'

NE OLMUŞTU?

Oktay Başaran, 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptaline de yol açan 'Kanun Hükmü' filmiyle ilgili açıklama yapmıştı. Başaran, açıklamasında, 'Üyesi ve neferi olmaktan gurur duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalışmasını asla kabul edemem. FETÖ'ye kuyruk olmak, FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz, olmamalı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum' ifadelerini kullanmıştı.

‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
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