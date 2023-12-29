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Ehliyeti olanlara müjde: O şart kalktı, artık daha basit

B sınıfı ehliyeti olanlar için yeni bir dönem başlıyor. Karayolları Trafik Kanunu tarafından yapılan bu değişiklik sürücüleri sevindirecek.

Ekleme: 29.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Ehliyeti olanlara müjde: O şart kalktı, artık daha basit
Son yıllarda motosiklet sürücülerinin sayısında gözle görülür bir artış yaşanması, Türkiye'de Bakanlıklar arasında yeni bir düzenleme çalışmasını tetikledi.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı, motosiklet kullanıcılarının daha geniş bir alanı kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Bakanlıkların bu yeni düzenleme ile hedeflediği şey, B sınıfı ehliyet sahiplerinin motosiklet kullanım alanını genişletmek.

Önceden, B sınıfı ehliyetlerle 50cc altındaki motosikletler kullanılabilirken, motorun silindir hacmi arttıkça A sınıfı ehliyet zorunlu hale geliyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte, B sınıfı ehliyet sahiplerinin kullanabilecekleri motosiklet sayısının artırılması ve A sınıfı ehliyet almak için ek harcama yapma zorunluluğunun ortadan kaldırılması planlanıyor.

B sınıfı ehliyet için motosiklet sınırı 125 CC'ye yükseltiliyor

Yeni yılda hayata geçirilmesi planlanan bu düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesi için öngörülen düzenlemenin, en geç 2023 yılı sonuna kadar yürürlüğe girmesi gerektiğine dikkat çekti.

Öztürk, bu düzenlemenin hayata geçmesiyle B sınıfı ehliyet sahiplerinin belirli bir eğitim alması gerektiğini ifade etti.

Öztürk, bu eğitimin sadece direksiyon eğitiminden oluşacağını ve sürücü belgelerine otomatik olarak yansıtılacağını belirtti. Bu uygulamanın yürürlüğe girmesi durumunda yaş sınırının olmayacağı bilgisi de paylaşıldı.
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