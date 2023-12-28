Yerli bir gurur daha semalarda... ANKA-3 pistten teker kesti

Türkiye yerli ve milli savunma sanayisinde devrim niteliğinde adımlarına devam ediyor.Bu kapsamda ülkemiz, Türk halkını gururlandıran, güvenlik güçlerimize geniş ve güvenilir bir hareket imkanı sağlayacak olan bir yerli araç daha kazandı.TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip olan ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi.Türk savunma sanayisinde önemli bir yer tutması beklenen ANKA-3 için TUSAŞ'ın resmi sitesinde şu bilgilere yer veriliyor:ANKA-3 İHA jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemidir.Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevin yerine getirebilecektir.Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA-3 sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecektir.Böylelikle, günümüzdeki İnsansız Hava Araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan, SOM-J, MK-82 ve MK 82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.ANKA ve AKSUNGUR İHA'da kullanılmakta olan yer sistemleri temel kabul edilerek üzerine ek yeni yazılım sistemi entegre edilmiştir.Bu kapsamda ANKA-3 sistemi, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleri ile kontrol edilebilecektir.Böylelikle bu üç sistemin ortak görevlerinin birbirini tamamlayan unsurlar olarak kullanımının da önü açılmıştır. ANKA-3 sisteminde düşük by-pass'lı Turbofan motor kullanılmaktadır.İrtifa: 40.000ftAzami Hız: 0.7 MachFaydalı Yük: 1200 kgUçuş Süresi: 10 saat