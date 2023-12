Tunç Soyer yağmurlu havada asfalt çalışmalarına başladı

Geride kalan 4.5 yıllık görev süresi boyunca kentin kronikleşmiş sorunlarının çözümüne ilişkin hiçbir çaba ve gayret göstermeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşen CHP Kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.Sandıktan Özgür Özel çıkınca yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi Soyer'in yeniden belediye başkan adaylığı tehlikeye girdi. Kurultay sonrası Özgür Özel, partisinin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için mevcut adayların ismini açıklarken İzmir için memnuniyet anketini işaret etmesi Soyer cephesinde paniğe neden oldu.Geride kalan 4.5 yıllık görev süresi boyunca kent genelinde yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları asfaltlamadığı için İzmirlilerden büyük tepki alan Soyer her ne hikmetse yerel seçimlere 3 ay kala kent genelinde asfalt hamlesi başlattı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kent içi trafiğin en yoğun olduğu Konak Fevzi Paşa Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesinde asfaltlama çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini duyurdu. Soyer'in yazın asfalt sezonunda asfalt atmayıp seçime sayılı gün kala yağmur mevsiminde kent merkezinde asfalt çalışması başlatması tepkileri de beraberinde getirdi.İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal Soyer'in asfalt hamlesini 'Göz boyama çabası' olarak nitelendirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in amacının kentliye hizmet olmadığını belirten Hızal: "Tunç bey geride kalan 4,5 yıllık görev süresi boyunca yapması gereken hizmetlerin hiçbirini yapmamış, seçim meydanlarında kentliye verdiği sözlerin büyük bölümünü maalesef yerine getirmemiştir. İzmir'in karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretmekten uzak bir siyaset anlayışı ile kenti yönetmeye çalışmış, İzmir'in kaynaklarını kente ve kentliye harcamak yerine heba etmeyi tercih etmiştir.Yine aynı Soyer seçimlere sayılı gün kala her ne hikmetse kent merkezinde trafiğin gün içinde en yoğun olduğu Fevzipaşa Bulvarı ile Cumhuriyet Caddelerinde asfaltlama çalışması başlattıklarını duyurmuştur. Soyer'in derdi her zaman olduğu gibi İzmirliye hizmet değil göz boyamadan başka bir şey değildir. Soyer'in bu çabaları boşunadır. İzmirli her şeyi biliyor, görüyor. CHP Kurultayında yanlış ata oynayınca yeniden adaylığı tehlikeye düşen Soyer, genel merkezde yeniden adaylık için karar vericilere şirin gözükmek için okul sezonu, trafiğin en yoğun olduğu dönemde asfalt çalışması başlatıp İzmirlilere çile çektirmektedir. Soyer'in hizmet yoksunu siyaset anlayışının sonu gelmiştir. Yerel seçimlerde İzmirli sandıkta kendisine ve temsil ettiği siyasi görüşe gereken cevabı en iyi şekilde verecektir. Buna inancımız tamdır. "