MSB ilk kez açıkladı: SİHA'lar bile havalanamıyordu, tabur komutanı yaralı şekilde...

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 81 teröristin etkisiz hale getirildiği, böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 201'e ulaştığı bildirildi.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Mehmetçiğin 22-23 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi ve hain saldırılarda bir kez daha göğsünü siper ettiğini, hainlere geçit verilmediğini söyledi.Öte yandan bir diğer önemli gündem de şehit verdiğimiz 12 kahraman asker oldu. Acı haber, operasyonların yoğun olarak yürütüldüğü Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinden geldi.MSB'den yapılan açıklamada verilen operasyonun ayrıntıları şu şekilde:Sızma girişimi olan bölgeler birbirinden kuş uçuşu 100 km. uzaklıktadır.Söz konusu arazi yüksek rakımlı sarp dağlık, dik yamaçları ve uçurumları olan bir arazi olup, binlerce mağaranın bulunduğu bir yerdir. Bölgede kontrol her türlü hava şartında sağlanmak mecburiyetindedir.Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı (tipi) sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA'ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirilmiştir.İleri hatta bulunan birliklerimizin kahramanca mevzilerini savunması ve çatışmaya takviye giden komando birliğinin başındaki tabur komutanı yaralanmış olmasına rağmen komutayı bırakmaması sayesinde teröristlerin asıl amacı engellenmiştir. Sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir.Saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK'ya başsağlığı ve sabır dileyen Aktürk, 'Hain terör saldırıları sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi ve depolardan oluşan toplam 71 hedef başarıyla imha edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahraman Mehmetçik, çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatları ile bölgede toplam 59 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Böylece 81'i son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201'e ulaşmıştır.' bilgisini paylaştı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberinde TSK komuta kademesinin 22-23 Aralık'ta teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırılar sonrası düzenlenen hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiğini belirten Aktürk, Bakan Güler'in bölgeye giderek, şehitler için Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen uğurlama törenlerine katıldığını ve terör saldırılarında yaralanan personeli hastanede ziyaret ettiğini hatırlattı.Tehditleri sınırlara dayanmadan kaynağında bertaraf etmeyi öngören 'Terörle Mücadelede Yeni Güvenlik Konsepti' kapsamında Irak'ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan 'Pençe Serisi' operasyonlar ile çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda mağara, sığınak, barınak, silah ve mühimmat ele geçirildiğini dile getiren Aktürk, 'Böylece yurt içinde bitme noktasına gelen bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik saldırıları engellenmiştir.' dedi.Pençe operasyonları serisine ilişkin bilgi veren Aktürk, 'Bahse konu operasyon serisi ile 'girilemez' denilen yerlere girilmiş, 'ulaşılamaz' denen yerlere ulaşılarak toplam 1655 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 bin 999 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilmiş, 2 bin 472 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 2 bin 934 silah ve yaklaşık 1 milyon 377 bin mühimmat ele geçirilmiştir. Bu operasyonlara ilave olarak planlı ve ani hava harekatları ile gece, gündüz ve her türlü hava şartında sınırlarımızdan yaklaşık 150 kilometre derinlikte bulunan Asos ve Kandil gibi terör yuvalarına harekat icra edilmekte ve teröristlerin barınakları yerle bir edilmektedir.' açıklamasını yaptı.Suriye ve Irak'taki tüm operasyonların Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklar doğrultusunda icra edildiğini vurgulayan Aktürk, 'Tek hedefimiz teröristlerdir ve PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir' diye konuştu.Son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımlarda yaşanan olaylarla ilgili bilgilerin resmi açıklama yapılmadan, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde, eksik veya yanlış paylaşıldığı ve yayıldığını söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, şehit ve yaralı personel olması durumunda olay ve durumun tüm boyutlarını dikkate alarak ve yürürlükteki mevzuat kapsamında hareket etmektedir. Bu kapsamda aileler olay hakkında sağlıklı bilgilendirme yapmak ve ailenin içinde bulunacağı ruhsal durum sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukları engellemek adına içerisinde sağlık personelinin de bulunduğu bir heyet tarafından bilgilendirilmektedir. Şehit yakınlarının, haberi bu amaçla kurulan heyetten öğrenmesi, haberin farklı adreslerde veya illerde ikamet eden yakınlarına aynı anda ve mutlaka ailenin evinde yüz yüze görüşülerek verilmesi, ailesine haber verilene kadar şehidin kimlik bilgileri ve olay içeriği hakkındaki bilgilerin basın veya ilgisi olmayan kişi ve kurumlarla paylaşılmaması esastır. Dolayısıyla, başta asker ailelerimiz olmak üzere milletimiz için oldukça önemli, hayati ve hassas olan bu konuda henüz ailelere haber verilmeden ve resmi açıklama yapılmadan bilgi, haber ve görsel paylaşılmamalıdır.'Suriye'de, TSK'nın harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini ifade eden Aktürk, 'Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 496 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27'si son bir haftada olmak üzere 1502 terörist etkisiz hale getirilmiştir.' bilgisini paylaştı.Hudutların yoğun ve etkin tedbirlerle korunduğunu aktaran Aktürk, şöyle devam etti:'Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5'i FETÖ, biri PKK/YPG ve biri DEAŞ'lı olmak üzere 7'si terör örgütü mensubudur. 3 bin 321 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir.'Bakanlık kaynakları tahkimatın yetersiz olduğu iddialarına ilişkin, bölgede yer alan üs bölgelerine sızma veya taciz olabilecek ve ihtiyaç duyulan yerlere emniyet maksadıyla komando kolları çıkarıldığını bildirdi.Arazi şartlarının bu şekilde bir harekatı zorunlu kıldığını, personelin de buna yönelik eğitim aldığına dikkati çeken Bakanlık kaynakları, 'Teröristle mücadelenin doğasında zor şartlar ve kararlılık vardır. TSK, dünyada hiçbir ordunun cesaret bile edemediği operasyonları gerçekleştirmektedir. Operasyona çıkacak birlik hava, arazi ve diğer şartları göz önünde bulundurarak görevin gerektirdiği teçhizatı yanına alarak çıkmaktadır. Ayrıca, personel sürekli olarak aynı yerlerde bulunmamakta, kontrol altına alınacak bölge göz önüne alınarak zamana bağlı kalmaksızın değiştirilmektedir' ifadesini kullandı.Şehit haberlerinin geç verildiği ve şehit sayısının gizlendiği iddiasına ilişkin Bakanlık kaynakları, 'Şehit ve yaralı işlemleri Şehit ve Gazi İşlem Genelgesi'ne göre, önce gerekli tedbirler alınmak suretiyle ailesine verilmekte, akabinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Aileye haber verilmeden ve tedavisi devam edenlerin durumu netleşmeden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. MSB tarafından yapılan açıklamalar dışında özellikle bireysel kullanıcılar tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir. Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Pençe-Kilit operasyon bölgesinde açıklananların dışında şehit askerimiz yoktur.' açıklamasını yaptı.Terörle mücadeleyle ilgili görev yapan bütün personelin profesyonel olduğu ve gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra görevlendirildiğine işaret eden Bakanlık kaynakları, 'TSK'da meydana gelen olaylar sonrasında derhal idari tahkikat kurularak inceleme yapılır ve sorumluluğu, kusuru olanlar hakkında işlem yapılır. Bu olayda da idari tahkikat ve inceleme başlatılmış olup olay her yönüyle incelenmektedir.' bilgisini verdi.Bakanlık kaynakları, cep telefonu kullanımının zafiyete neden olup olmamasıyla ilgili soruya, 'Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi yarattığı güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır.' cevabını verdi.