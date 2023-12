MSB dev rakamı açıkladı! Bir yılda kaç terörist etkisiz hale getirildi?

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk '81'i son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.201'e ulaşmıştır.' dedi.Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'na hoş geldiniz.Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan; vatan, millet ve bayrak sevgisini en büyük faziletlerden, en mukaddes vazifelerden bilerek canını seve seve feda eden kahraman Mehmetçiklerimiz, 22-23 Aralık tarihlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi ve hain saldırılarda bir kez daha göğsünü siper etmiş, bekamıza kasteden hainlere geçit vermemiştir.Bu saldırılarda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.Hain terör saldırıları sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi ve depolardan oluşan toplam 71 hedef başarıyla imha edilmiştir.Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik,çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekâtları ile bölgede toplam 59 teröristi etkisiz hâle getirmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.Böylece; 81'i son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.201'e ulaşmıştır.Sayın Bakanımız beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile;- 22-23 Aralık'ta teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırılar sonrası düzenlenen hava harekâtlarını Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare etmiş,- Ardından bölgeye giderek şehitlerimiz için Şırnak ve Hakkâri'de düzenlenen uğurlama törenlerine katılmış ve menfur terör saldırılarında yaralanan personelimizi hastanede ziyaret etmiştir.Ziyaretleri çerçevesinde Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile Hakkâri'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak devam eden operasyonlara ilişkin talimatlar veren Sayın Bakanımız,- Hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim/arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulamıştır.Tehditleri sınırlarımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmeyi öngören “Terörle Mücadelede Yeni Güvenlik Konsepti” kapsamında Irak'ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan “Pençe Serisi” operasyonlar ile çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilirken yine çok sayıda mağara, sığınak, barınak, silah ve mühimmat ele geçirilmiş, terör örgütüne ağır darbe indirilmiştir.Böylece yurt içinde bitme noktasına gelen bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik saldırıları engellenmiştir.PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak/barınak ve lojistik tesisleri imha etmek, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgede alan hâkimiyeti tesis ederek hudut emniyetini ileriden sağlamak maksadıyla icra edilen Pençe Operasyonları kapsamında;- 27 Mayıs 2019'da Hakurk'a başlatılan Pençe-1, 12 Temmuz 2019'da Pençe-2 ile genişletilmiş,- Sağlanan alan hâkimiyetinin artırılması maksadıyla Haftanin'e 23 Ağustos 2019'da Pençe-3 ve 16 Haziran 2020'de Pençe-Kaplan,- 23 Nisan 2021'de Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine yönelik eş zamanlı olarak başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım ile terör örgütü üzerindeki baskı daha da artırılmış,- 17 Nisan 2022'de Zap, Metina ve Avaşin bölgelerine başlatılan Pençe Kilit operasyonu ile toplamda 2.453 kilometrekarelik alan kontrol edilerek kilit kapatılmış ve Irak hududumuzun ileriden kontrolü tamamen sağlanmış, alan hâkimiyeti genişletilmiş ve terör örgütünün hareket serbestisi ile eylem kabiliyeti büyük ölçüde engellenmiştir.Bahse konu operasyon serisi ile “girilemez” denilen yerlere girilmiş, “ulaşılamaz” denen yerlere ulaşılarak toplam;- 1.655 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş,- 4.999 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilmiş,- 2.472 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş,- 2.934 silah ve yaklaşık 1 milyon 377 bin mühimmat ele geçirilmiştir.Bu operasyonlara ilave olarak planlı ve ani hava harekâtları ile gece, gündüz ve her türlü hava şartında sınırlarımızdan yaklaşık 150 km derinlikte bulunan Asos ve Kandil gibi terör yuvalarına harekât icra edilmekte ve teröristlerin barınakları yerle bir edilmektedir.Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmış, bir gece ansızın terör inlerini yerle bir etme kararlılığımız gösterilmiştir.Bir kez daha hatırlatıyoruz ki Suriye ve Irak'taki tüm operasyonlarımız;- Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda,- Komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak,- Masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınarak icra edilmektedir.Tek hedefimiz teröristlerdir ve PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir.Son dönemde, bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımlarda; yaşanan olaylarla ilgili bilgilerin resmî açıklama yapılmadan, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde, eksik veya yanlış paylaşıldığı ve yayıldığı gözlemlenmektedir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, şehit ve yaralı personel olması durumunda olay ve durumun tüm boyutlarını dikkate alarak ve yürürlükteki mevzuat kapsamında hareket etmektedir.Bu kapsamda aileler; olay hakkında sağlıklı bilgilendirme yapmak ve ailenin içinde bulunacağı ruhsal durum sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukları engellemek adına içerisinde sağlık personelinin de bulunduğu bir heyet tarafından bilgilendirilmektedir.Şehit yakınlarının, haberi bu amaçla kurulan heyetten öğrenmesi, haberin farklı adreslerde veya illerde ikamet eden yakınlarına aynı anda ve mutlaka ailenin evinde yüz yüze görüşülerek verilmesi, ailesine haber verilene kadar şehidin kimlik bilgileri ve olay içeriği hakkındaki bilgilerin basın veya ilgisi olmayan kişi ve kurumlarla paylaşılmaması esastır.Olayın meydana gelişi, değerlendirilmesi, otopsi işlemleri ve ailelerin bilgilendirilmesi dâhil tüm süreç tamamlandıktan sonra kamuoyuna resmî açıklama yapılmaktadır.Dolayısıyla, başta asker ailelerimiz olmak üzere milletimiz için oldukça önemli, hayati ve hassas olan bu konuda henüz ailelere haber verilmeden ve resmî açıklama yapılmadan bilgi, haber ve görsel paylaşılmamalıdır.Millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik terör tehdidinin bir diğer boyutu da; bilgi kirliliği oluşturarak kara propaganda ile başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere güvenlik güçlerimizin ve halkımızın moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemeye yöneliktir.Bazı yorum, paylaşım ve değerlendirmelerle terör örgütünün kara propagandasına ve dezenformasyonuna alet olunduğu gözlenmektedir.Bu konuda tüm kesimler; bilinçli ve sorumlu hareket etmeli, teröristlere ve teröre müzahir gruplara fayda sağlayacak tutum ve davranışlardan uzak durmalı ve yalnızca resmî açıklamalara itibar etmelidir.Değerli Basın Mensupları,Suriye'de, harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir.Nitekim, yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 496 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27'si son bir haftada olmak üzere 1.502 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede;- Güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta,- Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5'i FETÖ, 1'i PKK/YPG ve 1'i DEAŞ'lı olmak üzere, 7'si terör örgütü mensubudur.3.321 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.640'a yükselmiştir. Bu şahıslardan 420'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 605 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 207.289 olmuştur.Yine, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 34 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.Değerli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra;- Millî meselemiz olan Kıbrıs,- “İki devlet, tek millet” anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan,- Tarihî ve kültürel bağlarımız olan Balkanlar,- 500 yıllık dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz bulunan Libya başta olmak üzere birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı sürdürmektedir.Bu vesileyle; köklü tarihî ve kültürel ilişkilerimizin olduğu Libya'nın bağımsızlık gününü bir kez daha kutluyoruz.21 Aralık'ta Bakanlığımız ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla Washington'da “Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı” icra edilmiştir.Toplantıda; ikili savunma, askerî eğitim ve savunma sanayi iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bir sonraki toplantının önümüzdeki yıl Türkiye'de yapılması planlanmaktadır.Diğer yandan Sayın Bakanımız tarafından 25 Aralık'ta Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmî davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı makamında kabul edilmiştir.Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. Filistinli kardeşlerimizin daima yanlarında olduk, önümüzdeki dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğiz.En kısa zamanda kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi temennisiyle Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.İsrail'in işgali son bulmadan sorunun çözülemeyeceğini; egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini tekrar ifade ediyoruz.Değerli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edilmektedir.Bu çerçevede,- 19-25 Aralık tarihleri arasında NATO Güvence Tedbirleri çerçevesinde Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından Romanya hava sahasında uçuş görevi,- 27 Aralık'ta ise TCG PREVEZE denizaltımız tarafından Doğu Akdeniz'de ilk millî ağır torpidomuz Akya ile harp atışı başarıyla gerçekleştirilmiştir.- 26-28 Aralık tarihleri arasında ise Azerbaycan'da Hibrit Tehditlere Mukabele Tatbikatı icra edilmektedir.Diğer taraftan;- NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ALS BUTRINTI tarafından İzmir'e,- Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Almanya Deniz Kuvvetlerine ait FGS BADEN WUERTTEMBERG tarafından ise Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.Asil milletimizin desteğiyle şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimiz ve silah arkadaşlarımıza destek olan Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfının 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.Sonuç olarak Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri;- Cumhuriyetimizin ikinci asrında,- Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda,- Yeni yılda da ülkemizin ve milletimizin güvenliği ve huzuru için terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi başarıyla yerine getirme azim ve kararlılığındadır.Ayrıca;- Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılında Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehadetlerinin 93'üncü yıl dönümünde başta Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Beyler olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi; ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor;- 2024 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, başarı ve mutluluk; bölgemize ve dünyaya ise daha fazla barış, huzur ve istikrar getirmesi temennisiyle asil milletimizin yeni yılını en içten dileklerimizle şimdiden kutluyoruz.