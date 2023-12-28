İnterpol tarafından mavi bülten ile aranan DEAŞ'lı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.Ekipler, örgütte faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu A.A.T'yi kent merkezinde yakaladı. Interpol tarafından mavi bültenle arandığı belirlenen örgüt üyesi, sınır dışı işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.