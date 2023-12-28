Görevdeki askerlerin cep telefonu kullanımıyla ilgili MSB'den yeni çalışma

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Mehmetçiğin 22-23 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi ve hain saldırılarda bir kez daha göğsünü siper ettiğini, hainlere geçit verilmediğini söyledi.Saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK'ya başsağlığı ve sabır dileyen Aktürk'e askerlerin görev yerinde telefon kullanmasıyla ilgili bir soru yöneltildi.Tuğamiral Aktürk'e 'Cep telefonu kullanımı zaafiyete neden oluyor mu?' diye soruldu.Cep telefonlarının güvenlik sorunu yaratabildiğini söyleyen Aktürk, konuyla ilgili bir çalışmanın yürütüldüğünü söyledi.Görev yerinde cep telefonu kullanımıyla ilgili ciddi tedbirler alınacağını sözlerine ekleyen MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün konuyla ilgili yanıtı şu şekilde:'Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi yarattığı güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır.'