CHP’li belediyeye rüşvet operasyonunda tutuklama sayısı 7’ye yükseldi

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne polisin gerçekleştirdiği reklam işlerinde 'İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet' operasyonunda tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.Daha önce aralarında Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı'nın bulunduğu 5 kişinin tutuklanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan CHP Adana Gençlik Kolları Başkanı Mete Çelebi ile birlikte Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yuşa Davarcı savcılığının itirazı üzerine gözaltına alındı ve tutuklandı.Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri belediyede 2 yıldır yapılmayan reklam ihalelerine fesat karıştırma re rüşvet olayının gerçekleştiği yönünde 18 Aralık'ta operasyon gerçekleştirmişti. Operasyonda Başkan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yüşa Davarcı, geri destek memuru Mehmet İlker Utuş, Eylül Ajans sahibi Cem Culhaoğlu, ajans sahipleri Süleyman Aydoğan, Semih Dizidar ile 10 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Sızlı, Oğulhan, Dizidar, Aydoğan ve Tutuş tutuklanmış, 5 kişiye ise adli kontrol şartı uygulanmıştı.Rüşvet paralarıyla estetik yaptıran ve tutuklanan Başkan Karalar'ın başdanışman Sızlı'nın reklam ajanslarının kredi kartlarını kullandığı, son model cep telefonu aldırdığı, ev kirasını ödettirdiği, misafirlerine lüks restoranlarda online yemek siparişi vererek ücretlerini ajans sahiplerine ödettirdiği tespit edilmişti. Tekrar gözaltına alınan ve tutuklanan Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yuşa Davarcı'nın Mürüvet Sızlı'yı örnek aldığı ortaya çıktı.Emniyette ve savcılıkta verdiği ifadesinde 'İhaleyle bağlantılarım' yok diyen Davarcı'nın reklam ajansları sahipleriyle ilişkisinin olduğu ortaya çıktı. Davarcı'nın ajans sahiplerinden Süleyman Aydoğan'a spor ihalelerinin şartnamelerini sızdırıp ona göre ihale dosyalarını hazırlattığı, bunların karşılığında rüşvet olarak cep telefonu, onlarca çeyrek altın aldırttığı, lüks restoranlarda yediği yemek ücretlerini ödettiği tespit edildi.Gözaltına alınan ve tutuklanan CHP Adana Gençlik kolları Baykanı Mete Çelebin de tutuklanan reklam ajansı sahibi Semih Dizidar'ın yanında çalışıyormuş gibi gösterildiği belgelendi. Çelebi'nin belediyede hazırlanan ihale şartnamelerini Dizidar'a sızdırıp, birlikte hazırladıkları da gün yüzüne çıkartıldı.