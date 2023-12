Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevini yürüten Samet Aybaba açıklamalarda bulundu.'Ortaya bir takım şeyler çıktı. Bunları da paylaşmak istedik. Dışarıda bir sürü konu var tartışılan. Bunları paylaşalım, anlatalım. Camiamız her şeyi doğru bilsin, planlarımızı, hedeflerimizi bilsin.''Hoca ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kolay değil. Yerli hoca zaten 2 değerimiz vardı. Birisi Rıza Çalımbay, birisi Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza Hoca gelmişti. Bir tek Sergen Yalçın var. İçimizden biri. İtibarsızlaştırmayalım. Hepsi kıymetli, değerli. Hepsini severiz. Kongre öncesi başkanımızın açıklamaları var. Antrenörler içerisinde değerlendirme yapıyoruz. Durumu biliyoruz. Kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. İstişare ediyoruz. Bizim tercihlerimiz doğrultusunda teknik direktör bulma konusunda hemfikiriz. Çalışmalar devam ediyor.''14 tane yabancı oyuncu şu anda mevcut elimizde. Transfer yapamıyoruz. Transfer sezonu da başlamadı. Bu oyuncularla ilgili ne yapabiliriz, bakacağız. Oyuncularımızı değerlerini bularak elden çıkarırsak yerlerine oyuncu alacağız. 2.5 aydır çalışıyoruz. Görüşmelerimiz var. Maç izlemeye gittik. Plan yaptık. Hedef, elimizdeki oyuncularla oturup konuşmak. Buna da başladık. Bir tek Chamberlain ile ilgili sakatlığı nedeniyle listeye yazılmayabilir. 1 tane boşluk var. İçerideki oyuncularla transfer görüşmelerini bitirdikten sonra çalışmaya başlayacağız.''Beşiktaş kontra atak oynamaz. Beşiktaş büyük takımdır. Yusuf Sarı iyi de bir oyuncu ama dediğim gibi bizim planımızda olan bir oyunun oyuncusu değildir. Kendisine Adana Demirspor'da başarılar diliyorum.''Sergen Yalçın doğal aday. Şimdiye kadar görüşmedik. Yaparız ama... Antrenör adayları var, başka adaylar da var. Mevcut kadro 13 kişi. 6 tane Afrika Kupası'na giden futbolcu var. Öyle bir durum varki 13 kişiyiz. Şu anda önümüzde 4 tane maç var. Hoca gelecek, 13 kişiyle antrenmana çıkar mı çıkmaz mı, sürekli bunu konuşuyoruz. Çok iyi hoca adayları var. Bakıyoruz, takım performanslarını izliyorlar. Bir an önce teknik direktör getirmek istiyoruz. 14 tane yabancı oyuncu var. Bütçe isteyecek. Şu anda ona verebileceğimiz bir cevap yok. Dolayısıyla görüşmeler bir yerde tıkanıyor.''Gökhan İnler ile yaptıkları anlaşmayla ilgili yazılı hiçbir şey yok. Gökhan ile oturduk konuştuk. Jübile yapmak istediğini söyledi. Sözleşme olmadığı için askıda kaldı. Değerlendireceğiz, gereğini yapacağız.''25 günlük süre içerisinde en çok uğraştığım yer altyapı. Planlarımızı yapıyoruz. Ülkemizin tamamında oyuncu izleme ekibimiz 3 kişi. Ajax 300 kişi. Sonra niye oyuncu yetişmiyor. İcraata gelince kimse bir şey yapmıyor. Biz yapacağız. Hedefimiz buna yönelik antrenör arkadaşlarla görüşmek. Altyapı benim en önemli işim. Futbol ekonomisini doğru yönetmek için altyapıya önem vermeniz gerekiyor. Bir an önce Fulya'dan çıkmamız lazım.''Oyuncular diyor ki bu takımda disiplin yok. Hiç bir arada değiliz. Soyunma odasında bile bir arada değiliz. Herkes bunu söylüyor. Bir de ilave yapıyorlar, takımın lideri yok. İçinde bu kadar sorunun olduğu bir marka nasıl başarılı olabilir. Beşiktaş'ın üst üste şampiyon olduğu kadroya yakın ödenen ücretler var. Ortada bir başarı yok. Takım bunları yaşıyor. Oyuncular bunlardan şikayetçi. Biz, eski hallerine dönmesini istiyoruz. 60 milyon euroluk bir oyuncu bütçemiz var. Bu kadar kötü bir performans olabilir mi? Bütün alacaklar ödenmiş. Siz karşılığında ne vermişsiniz, hiçbir şey vermemişsiniz. Genç oyuncu tercihini artıracağız, bakın bunlar da var diyeceğiz.''Planımız 1.5 seneye kapsayan oyuncu bulmak. Bu sayı şu anda az olacak ama sezon başında daha fazla olacak. Genç oyuncu diye bir şey yok, altyapıdan alacağız. Dışarıdan genç oyuncu almayacağız.''Bu sezon hedefi için Türkiye Kupası'nı çok net bir şekilde hedefliyorum. Özel bir prim sistemi planlıyorum. En büyük hedefimiz o. İkinci hedefimiz UEFA'ya katılacak bir sıralamada olmak. Kupa hedefi birinci hedef. Özel başka şeyler uygulayacağız.' değerlendirmesinde bulundu.'Samet Aybaba ayrıca Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinin uzatılacağını açıkladı.