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Altın zirvedeki yerini koruyor

Fed'in faiz indirmeye başlayacağı beklentileri ve doların küresel para birimleri karşısında güç kaybetmesi altın fiyatlarını destekliyor! Bu sabah tarihi zirvesini yenileyen gram altın 1971 liraya el değiştiriyor.

Ekleme: 28.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Altın zirvedeki yerini koruyorABD'de gerilemeye başlayan enflasyon sonrası Fed Başkanı Powell "Faiz artırımı artık ana gündemimiz değil" açıklamasını yapmıştı. Fed'in faiz indirmeye başlayacağı beklentileri küresel piyasalarda risk iştahını artırırken dolara güç kaybettirdi.

Güç kaybeden dolarında etkisiyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

Gram altın bu sabaha tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. 28 Aralık 2023 sabahında ons altın 2087 dolar seviyesinde yer alırken, tarihi zirvesini yenileyen gram altın 1971 liraya el değiştiriyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3354 lira

Yarım altın 6708 lira

Tam altın 13112 lira

Cumhuriyet altını 13374 lira

Reşat altını 13406 lira

Gremse altın 32881 lira

DOLARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Dolar 28 Aralık 2023 sabahında 29.40 lira bandında işlem görürken, Eruo 32.75 lira seviyesinde yer alıyor.

Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:

Dolar 29,4154 lira

Euro 32,7999 lira

Sterlin 37,7126 lira

Ruble 0,3234 lira

İsviçre Frangı 35,0345 liradan el değiştiriyor.

ASGARİ ÜCRETİN ETKİLERİ TAKİP EDİLECEK

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı. Asgari ücret yüzde 49 artışla 1 Ocak 2024'ten itibaren net 17 bin 2 Lira olarak belirlendi. Açıklanan rakam dünkü kur ile 578,2 dolara denk geliyor. Açıklanan rakamın işverene maliyeti ise 23,500 liraya yükseldi.

Türkiye'de doğrudan 7 milyon kişi asgari ücret alıyor. Ancak özel sektör maaşları da asgari ücret arasındaki makası korumak adına gerekli zamları yapacak. 25 Aralık'ta araştırmalarını yayımlayan Birleşik Kamu-İş, açlık sınırını 16 bin 483 lira olarak açıklamıştı.

Moody's'te geçtiğimiz hafta yayımladığı Türkiye değerlendirmesinde asgari ücretin TCMB'nin enflasyon politikasına uyumlu olması halinde Türkiye'nin notunun artabileceğini açıklamıştı.

DOLAR GÜÇ KAYBEDİYOR

Fed'in 2024'te faiz indirmeye başlayacağı beklentileri doları önde gelen küresel para birimleri karşısında 5 ayın en düşük seviyesine geriletti. Euro dolar karşısında 2023 yılında yüzde 3,86 değer kazandı.

Bugüne de düşüşle başlayan Dolar Endeksi de 2023 yılında yüzde 2,36 değer kaybetti.

Bugün bankacılık ve TCMB rezerv rakamları açıklanacak. Öte yandan açıklanan asgari ücret rakamının enflasyona etkisi ve alınabilecek aksiyonlar da piyasanın takibinde olacak.
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