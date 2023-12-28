139 bin lirası olan ev sahibi olacak! Duyan akın ediyor

Kendi ev sahibi olma hayali kuranlar için devlet tarafından sunulan prefabrik evler, son dönemde artan konut fiyatları ve banka faiz oranlarından farklı bir çözüm önerisi sunuyor.Bu evler, maliyet açısından daha ekonomik, pratik kullanıma uygun olmaları ve hızlı montaj süreleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Devlet, ev sahibi olmak isteyenlere yönelik geri ödemesiz olarak 200 bin TL'lik prefabrik ev desteği sunuyor.Bu destek, belirli şartları karşılayan vatandaşlara özel olarak verilecek.Aile Bakanlığı tarafından açıklanan bu şartlar, prefabrik ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat!İnternet üzerinde yayınlanan resmi ilanlarla duyurulan 50 metrekarelik 2+1 prefabrik evler, özel kampanya kapsamında 339.900 TL fiyatla satışa sunuluyor. Ancak devlet desteğiyle bu evlere sahip olmak isteyen vatandaşlar için 200 bin TL yardım sağlanıyor.Devletin sağladığı destekle, ev sahibi olmak isteyenler yalnızca 139 bin TL ödeyerek bu evlere sahip olma imkanına sahip olabiliyorlar.