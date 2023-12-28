1 yaşındaki Masal’ın acı sonu: Elektrikli battaniye hayattan kopardı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede elektrikli battaniyeden dolayı yangın çıktı.Alevlerin sardığı dairede kalan 1 yaşındaki Masal hayatını kaybederken, anne Sinem Y. ve ağabey Serhat Can Y. yangından yaralı olarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, yangını sürdürdüğü çalışmalarının ardından kontrol altına aldı.Sağlık ekibi, yaralı anne ile ağabeye yaptığı ilk müdahale sonrasında en yakın hastaneye kaldırdı.Yangında annesinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Masal'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Otopsi işlemleri tamamlanan Masal bebek için bugün Acıpayam ilçesine bağlı Apa Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.Kılınan cenaze namazının ardından Masal bebek, Apa Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.