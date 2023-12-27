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Yine ortaya çıktılar: Sırrı bir türlü çözülemedi büyük küçük herkes bu gizemli olayı konuşuyor

Dünyada meydana gelen ve sırrı açıklanamayan gizemli olaylara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye'de kaydedilen ve görenleri dehşete düşüren olay bu kez Amasya'da meydana geldi. Bir koyun sürüsünün kendi ekseni etrafında dönerek daire çizdiği görüntüler herkesi şaşırttı. Sürünün o ilgin anları drone ile havadan görüntülendi. Bu olayın bir benzeri daha önce Çin'de yaşanmış kimse sürünün bu hareketinin sırrını tam olarak çözememişti. Peki bu olayın gizemi ne? Koyunlar neden sürekli dönüyor? Dönen koyunların sırrı çözüldü mü? İşte tüm detaylar...

Ekleme: 27.12.2023 - 15:07 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Yine ortaya çıktılar: Sırrı bir türlü çözülemedi büyük küçük herkes bu gizemli olayı konuşuyor
Dönen koyunların sırrı çözüldü mü? Koyunlar neden sürekli dönüyor? Tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve günlerce konuşulan dönen koyunların akıbeti henüz belli olmamışken esrarengiz görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Bu kez ilginç görüntülerin adresi Amasya oldu.

Yine ortaya çıktılar: Sırrı bir türlü çözülemedi büyük küçük herkes bu gizemli olayı konuşuyor

Bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdi.

Koyunlarla koçların buluştuğu o görüntüler, Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle gündemden düşmeyen gizemli olayı akıllara getirdi.

Yine ortaya çıktılar: Sırrı bir türlü çözülemedi büyük küçük herkes bu gizemli olayı konuşuyor

Tüm dünya günlerce bu olayı konuşmuştu

Çin'in Baotou kentinde çekilen video dünya çapında büyük ses getirmiş ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Bir çiftlikte kaydedilen ve sosyal medyada yayılan videoda, koyun sürüsü tam 12 gün boyunca hiç durmadan daire çizerken görülmüştü.

Başta çobanlar olmak üzere herkesi şaşırtan bu tuhaf durumla ilgili birçok fikir ortaya atıldı. Durumun bakteriyel bir hastalıktan kaynaklandığı iddia edilse de hayvanların tamamen sağlıklı olduğunun açıklanması durumun gizemini daha da artırdı.

Yine ortaya çıktılar: Sırrı bir türlü çözülemedi büyük küçük herkes bu gizemli olayı konuşuyor

Koyunların neden 12 gündür daire çizdiğiyle ilgili tartışma büyürken, yeni bir teori dikkat çekti. İngiltere'deki Hartpury Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Profesör Matt Bell, koyunların bu davranışıyla ilgili bilimsel bir fikir ortaya attı.

Yine ortaya çıktılar: Sırrı bir türlü çözülemedi büyük küçük herkes bu gizemli olayı konuşuyor

Bell, bazı hayvanların sürekli dar bir alanda sıkışmaktan dolayı öfkeli oldukları için bu hareketi yaptığını, sürüdeki diğer koyunların da onları izlediğini ifade etti.

Birçok uzman ise koyunların yırtıcılardan korunmak için genelde birlikte hareket ettiğini, sürü psikolojisi olarak bilinen bu durumun Çin'deki tuhaf olayı kısmen açıklayabildiğine dikkat çekti.

Ancak bu durum gizemli olayı net bir şekilde açıklayamadı.

Yine ortaya çıktılar: Sırrı bir türlü çözülemedi büyük küçük herkes bu gizemli olayı konuşuyor

Amasya'daki gizemli olayın sırrı ne?

Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olaydaki görüntülerle benzetildiği yönündeki soruyu cevaplayan Muhammet Altıparmak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çin'deki biraz daha farklı gibiydi. Koç katımı değildi. Koyunlar kendi eksenlerinde birbirlerini takip ediyordu. Daha hızlıydılar. Ama bizimki daha sakin. Birbirleriyle tanışıyormuş gibi görüntüydü”

Yine ortaya çıktılar: Sırrı bir türlü çözülemedi büyük küçük herkes bu gizemli olayı konuşuyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı işletmede yetiştirdikleri et ve süt verimi çok olan damızlık amaçlı yerli Bafra ırkı koyunların çoklu doğum özelliğine sahip olduğuna değinen Altıparmak şu sözleri söyledi:

“Genellikle ikiz, üçüz, dördüz, beşiz ve hatta altızlar da doğuyor. Çok hızlı çoğalabiliyorlar. Bu yıl 3 bin 500 koyuna koç kattık. Önümüzdeki şubat ayında doğumlar başlayacak. 6 bin 500'den fazla kuzunun doğmasını bekliyoruz”


Yine ortaya çıktılar: Sırrı bir türlü çözülemedi büyük küçük herkes bu gizemli olayı konuşuyor
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