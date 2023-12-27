Tesla fabrikasında robotun çalışana saldırdığı ortaya çıktı

Teknoloji her gün insanı hayrete düşürecek hızda ilerlerliyor.Robotlar hayatın her alanında kendine yer buluyor. Gelecekte yaşanabilecek olumsuzluklar ise hem komplo teorilerine hem de şehir efsanelerine yol açıyor.Bu kapsamda robotlarla insanların savaşı üzerinden bolca komplo ve kurgusal ürün ortaya atılırken ilginç bir olayın yaşandığı ortaya çıktı.Tesla'nın Teksas'taki bir otomobil fabrikasında kullanılan robotun, bir çalışana saldırdığı resmiyet kazandı. DailyMail tarafından incelenen 2021 yaralanma raporunda ortaya çıkan olayda, görgü tanıklarına göre Tesla'nın robotu bir mühendise saldırdı.Çalışanları acil kapatma butonuna basmaya zorlayan kaza sonucunda etraf kan gölüne döndü.İki görgü tanığı, yeni dökülmüş alüminyum araba parçalarını yakalayıp taşımak için tasarlanmış bir makinenin iş arkadaşlarına saldırmasını dehşet içinde izledi.Kurbanın sol elinde 'açık yara' bırakan olay, yayınlanan haberden sonra dünyanın gündemine oturdu.Yaşananlar 'İnsanlarla robotların savaşı başladı, ilk kan aktı' yorumlarına neden oldu'