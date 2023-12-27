Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;Sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu övenler hakkında gerekli adli soruşturmalara Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından devam edilmektedir.29 ilimizde, 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış, 3 kişi tutuklanmış, 125 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi adli kontrolle, 29 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, 39 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir.Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir.