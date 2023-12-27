Şehitlerimizin acısı tazeyken DEM Parti'den ihanet dolu açıklamalar: Sınır ötesi operasyonları durdurun Türkiye'nin Libya'da ve Irak'ta ne işi var?

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'den (HDP) ihanet dolu açıklamalar gelmeye devam ediyor.Türkiye geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 evladının yasını tutarken PKK yanlısı açıklamalar yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ihanet dolu sözlerini sürdürüyor.Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hatimoğulları, sınır ötesi operasyonların durdurulmasını isteyerek Türkiye'nin Libya'da ve Irak'ta ne işi olduğunu sordu.Hatimoğulları 'Biz parti olarak sınır ötesi harekatların durdurulmasını istedik. Güvenlik dedikçe sınırımız en güvensiz sınırı haline getirildi.' ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'yi hedef alan açıklamalarına da tepki gösteren Hatimoğulları şunları söyledi;'Bahçeli ve diğerleri, bizleri karanlık odakların hedefleri haline getiren konuşmalar sıraladı. Sizin karşınızda dolandırıcılar, halkını üç kuruşa satacak sizin gibi insanlar yok. Sizin karşınızda bu laflardan korkacak cesaret yoksunu bir parti yok. Şeref ve onurdan payesini almayanlara pabuç bırakmayız. Cürmünüz kadar yer yakarsınız, haddinizi bileceksiniz. Bahçeli'nin konuşmalarından nefret ve kürdü çıkarsanız yazacak bir şey bulamazsınız. Bahçeli oturacak, kendini şeref testinden geçirecek.'