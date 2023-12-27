  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şehitlerimizin acısı tazeyken DEM Parti'den ihanet dolu açıklamalar: Sınır ötesi operasyonları durdurun Türkiye'nin Libya'da ve Irak'ta ne işi var?

Türkiye Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 evladının acısının yasını tutarken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan ihanet dolu açıklamalar geldi. Sınır ötesi operasyonların durdurulmasını isteyen Hatimoğulları, kendince Türkiye'nin Libya'da ve Irak'ta ne işi olduğunu sordu. Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ağır ithamlarda bulundu.

Ekleme: 27.12.2023 - 13:27 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Şehitlerimizin acısı tazeyken DEM Parti'den ihanet dolu açıklamalar: Sınır ötesi operasyonları durdurun Türkiye'nin Libya'da ve Irak'ta ne işi var?
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'den (HDP) ihanet dolu açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Türkiye geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 evladının yasını tutarken PKK yanlısı açıklamalar yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ihanet dolu sözlerini sürdürüyor.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hatimoğulları, sınır ötesi operasyonların durdurulmasını isteyerek Türkiye'nin Libya'da ve Irak'ta ne işi olduğunu sordu.

'Sınır ötesi harekatların durdurulmasını istedik'

Hatimoğulları 'Biz parti olarak sınır ötesi harekatların durdurulmasını istedik. Güvenlik dedikçe sınırımız en güvensiz sınırı haline getirildi.' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'yi hedef alan açıklamalarına da tepki gösteren Hatimoğulları şunları söyledi;

'Bahçeli ve diğerleri, bizleri karanlık odakların hedefleri haline getiren konuşmalar sıraladı. Sizin karşınızda dolandırıcılar, halkını üç kuruşa satacak sizin gibi insanlar yok. Sizin karşınızda bu laflardan korkacak cesaret yoksunu bir parti yok. Şeref ve onurdan payesini almayanlara pabuç bırakmayız. Cürmünüz kadar yer yakarsınız, haddinizi bileceksiniz. Bahçeli'nin konuşmalarından nefret ve kürdü çıkarsanız yazacak bir şey bulamazsınız. Bahçeli oturacak, kendini şeref testinden geçirecek.'
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Bir dizi düzenleme yolda! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü! Rapor çıktı: Dikkat çeken hız limiti detayı…
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı
ABD'den Gazze'deki katliama yeni destek: Kongre'nin onayı olmadan ikinci kez terör devleti İsrail'e silah satma kararı aldı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Yeni KKM hesabı açılamayacak: Tarih belli oldu
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
Netanyahu'nun hain planı ortaya çıktı! Gazzelileri sınır dışı edecek!
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği otaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor