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Şehit Semih Yılmaz’ın babasından Başkan Erdoğan’a teşekkür: Oğlumun kanı yerde kalmadı

84 milyon şehitlerine ağladı… Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerimiz şehadete ulaştı. Kahraman askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın babası Ramazan Yılmaz, "Şehit babası olmaktan gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı. Bölgede devam eden operasyonlara da değinen şehit babası Yılmaz, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Oğlumun kanı yerde kalmadı" ifadesini kullandı

Şehit Semih Yılmaz’ın babasından Başkan Erdoğan’a teşekkür: Oğlumun kanı yerde kalmadı
Ekleme: 27.12.2023 - 15:44 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
Şehit Semih Yılmaz’ın babasından Başkan Erdoğan’a teşekkür: Oğlumun kanı yerde kalmadı
Türkiye, şehitlerine ağladı. Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 12 askerimiz şehadete ulaştı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçe nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, memleketi Kırıkkale'de cennete uğurlandı. Şehidin babası Ramazan Yılmaz (52) ve ailesi, Kaletepe Mahallesi Şehit Yasin Baran Sokağı'ndaki Türk bayraklarıyla donatılan evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul ederken, şehit babası olmaktan gurur duyduğunu anlattı.

'ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ ASKER OLMAK İSTİYORDU...'

Şehit oğlu Semih Yılmaz ile en son öğlen görüştüğünü söyleyen baba Ramazan Yılmaz, 'Çocukluğundan beri asker olmak istiyordu. Sık sık telefonla görüntülü görüşüyorduk. O gün de görüşüyorduk. Öğlen namazından önce görüşmüştük. Orada hava muhalefetinin olduğunu kar yağdığını ve bulunduğu yerinde dumanlı olduğunu söylemişti.

Ben de kendilerine 'Biraz daha dikkat edin, teröristler böyle havayı sever diyorlar oğlum' dedim. 'Dikkat ediyoruz baba sorun yok her türlü tedbiri aldık' diye söylemişti bana. Ama akşam bu menfur hadise gerçekleşmiş. Benim oğlumun çocukluğundan beri asker olma isteği vardı. 'Büyüyünce asker olacağım' diyordu. Oğlum kendi müracaatlarını yapmış. Sınavlarını da kazandı. Birliğine katıldı görevine gitti' ifadeleri kullandı.

Şehit Semih Yılmaz’ın babasından Başkan Erdoğan’a teşekkür: Oğlumun kanı yerde kalmadı

'HERHANGİ BİR SIKINTI YOK' DEDİ

Baba Ramazan Yılmaz, 'Sabah namazına kalktığımda üzerimde ağır bir şey vardı. Kendi kendime söylüyordum, 'Bu üzerimdeki ağırlık nedir?' diye. Onun için zaten bir arama ihtiyacını duydum. Kendisini de aramıştım. 'Herhangi bir sıkıntı yok baba bizi düşünme' diye beni teselli etmişti. Saat 3 gibi de ağabeysi aramış. Ağabeysi ile görüşmüşler telefonda. Ağabeyi de söylemiş 'Sıkıntılı bir durum, dikkat edin' diye söylemiş. Ama takdiri ilahi. O günün 4-4,5 sıralarında bu menfur hadise gerçekleşmiş' açıklamasını yaptı.

'CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞKKÜR EDİYORUM'

Bölgede devam eden operasyonlara değinen şehit babası Ramazan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: Biz dimdik duracağız ailemiz olarak. Milletimiz ve milletimiz olarak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tam arkasındayız.

Allah razı olsun bizim çocuğumuzun intikamını almışlar. Kanı yerde kalmamış. Devletimiz, güçlü bir devlet. Biz buna inanıyoruz. Hükümetimiz güçlü, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyaçlar giderildi. Biz devletimizden memnunuz. Bizler inanan insanlarınız elhamdülillah. Bizim oğlumuz bu devlet, bu vatan, bu bayrak uğruna, bu ezanlar uğruna şehit oldu. Biz de bir şehit babasıyız, bununla ömür boyu gurur duyacağız. Başımıza da bu geldi Rabbim inşallah sabrını da verecek.

Bekar olan şehit Yılmaz'ın, Mehmet Faruk adında ağabeyi, Feyzan (17) adında da kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehit Semih Yılmaz’ın babasından Başkan Erdoğan’a teşekkür: Oğlumun kanı yerde kalmadı
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