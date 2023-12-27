MSB duyurdu! 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiyeden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 7 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'
'Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'