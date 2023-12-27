MSB duyurdu! 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'