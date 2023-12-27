MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Sözde yöneticilerinden biri daha öldürüldü...

Kahraman Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmıyor!Sınır içi ve ötesinde yürütülen operasyonlarla, terörün kökü kazılıyor.Milli İstihbarat Teşkilatı, nokta operasyonları ile hain teröristleri inlerinde etkisiz hale getiriyor.MİT, bu kapsamda bir başarılı haberi daha duyurdu.Eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden biri daha mercek altına alındı.İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden sorumlu olan 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyver takibe alındı.Terörist, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde tespit edildi.MİT, nokta operasyonu ile teröristin tepesine bindi.Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere yönelik eylem planlayan terörist, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.