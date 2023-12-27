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Milyonların beklediği haber! Asgari ücrette yeni rakam belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret görüşmeleri sonrası 2024 yılı için yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Böylelikle asgari ücrete yüzde 49 artış yapılmış oldu.

Milyonların beklediği haber! Asgari ücrette yeni rakam belli oldu!
Ekleme: 27.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 27.12.2023 - 20:24 / Editör: Ozge Selin
Milyonların beklediği haber! Asgari ücrette yeni rakam belli oldu!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret görüşmeleri sonrası açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz yeni asgari ücretin çalışmalarını tamamladı. Komisyonun hedefi tüm tarafların istediği şekilde sınırı belirlemektir. İşçi ve iş veren tarafında bir hakem rolü üstlendik. Süreçte olumlu yaklaşım gösteren tüm paydaşlara teşekkür ederim.

Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanı sıra, sorunların çözümü için yapıcı yaklaşım gösterilmesinin olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. İlgili bakanlıklarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederiz.

Belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Yüzde 49 artış yapmış oldu.

Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yaptık. 27 gündür süren bir süreç. Biz bugüne kadar resmi bir rakam söylemedik. İlk defa 2,5 saat önce ifade ettik. Asgari ücret 9 milyonu ilgilendiriyor. Çoluk çocuğu topladığınızda 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca evinin marketin enflasyonun durumunu anlatmaya çalıştılar. Burada dörde yakın işveren örgütü var. Bizim talebimiz 18 bin lira ve yılda iki defa müzakere yapılmasıydı. Anlaşılan rakam 17 bin lira. Bugün burada anlatmış oldum. Başlangıç ücreti olmasına rağmen ülkemde bu ücret verilen ücret oldu.
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