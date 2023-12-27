Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrıda bulunuldu.İl il hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlıEDİRNE °C, 17°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlıMUĞLA °C, 16°CParçalı yer yer çok bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 21°CAz bulutluANTALYA °C, 22°CAz bulutluHATAY °C, 17°CAz bulutluMERSİN °C, 21°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 13°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 14°CAz bulutluKONYA °C, 14°CAz bulutluSİVAS °C, 10°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ARTVİN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar kuvvetliSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan'ın kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve az bulutluHAKKÂRİ °C, 9°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 11°CAz bulutluVAN °C, 6°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 14°CAz bulutluMARDİN °C, 12°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 14°CAz bulutlu