Kurtulmuş’tan Bakan Güler’e taziye ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayasıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bakanlığa gelişinde askerî törenle karşıladı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Güler'i ziyaretinde, 'TBMM, bütünüyle terörle meşru ve hukuki mücadelede Silahlı Kuvvetlerimizin yanındadır' dedi. Kurtulmuş:'(Orta Doğu) Bölgenin daha fazla bölünmesinin senaryosu olan terör siyasetinin sona erdirilmesi için Türkiye olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz ve mutlaka kazanacağız' ifadelerini kullandı.