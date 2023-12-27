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Katil İsrail bunu da yaptı! Mezarda bile rahat bırakmadılar: İsrail'in korkunç sistemi...

Tam 82 gündür Gazze'de akılalmaz yöntemlerle katliam yapan İsrail'in uyguladığı korkunç sistem deşifre oldu. Kadın, çocuk, bebek demeden ölüm saçan İsrail'in, Filistinlilerin cansız bedenlerini buldozerlerle ezdiği ortaya çıkmıştı. Bu vahşetin yankıları sürerken İsrail'in yaptıklarının bununla da kalmadığı ortaya çıktı.

Katil İsrail bunu da yaptı! Mezarda bile rahat bırakmadılar: İsrail'in korkunç sistemi...
Ekleme: 27.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Katil İsrail bunu da yaptı! Mezarda bile rahat bırakmadılar: İsrail'in korkunç sistemi...
Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze soykırımı, dünyada eşi benzeri görülmemiş, bir vahşeti de beraberinde getirdi. Hamas bahanesinin arkasına saklanan İsrail, Filistinlileri mezarda bile rahat bırakmadı.

Geçtiğimiz haftalarda Kamal Adwan Hastanesi'yle ilgili dehşet veren açıklamalar, hastanede görev yapan doktorlar tarafından dile getirilmişti. CNN'e konuşan doktorlar, İsrail askerlerinin hayatını kaybeden Filistinlilerin cansız bedenlerine yapılan saygısızlığı anlatmıştı.

Katil İsrail bunu da yaptı! Mezarda bile rahat bırakmadılar: İsrail'in korkunç sistemi...

GÖMÜLÜ CESETLERİ ÇIKARIP EZDİLER

Yer ve imkan olmadığı için hastane bahçesinde kazılan mezarlara gömülmüş olan Filistinlilerin cansız bedenlerinin, İsrail askerleri tarafından ezilip parçalandığı belirtildi. Doktorların ifadelerine göre İsrailli askerler, buldozerlerle söz konusu mezarları kazdı.

ÇIĞLIKLARA RAĞMEN DURMADILAR

Filistinlilerin ortaya çıkan naaşlarını buldozerlerle ezdikleri belirtilen askerler, doktorların ve hastane çalışanlarının çığlıklarına rağmen dehşet veren eylemlerine devam etti.

Katil İsrail bunu da yaptı! Mezarda bile rahat bırakmadılar: İsrail'in korkunç sistemi...

KAN DONDURAN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Gazze'deki hükümet, İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayarak, konuyla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara harekatından sonra öldürülen ve el konulan 80 Filistinliye ait cenazenin onurunun hiçe sayıldığı ifade edildi.

Katil İsrail bunu da yaptı! Mezarda bile rahat bırakmadılar: İsrail'in korkunç sistemi...

YÜZ HATLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞİŞMİŞ

Cenazelerin Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan dün teslim alındığı hatırlatılan açıklamada, 'Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı.

Katil İsrail bunu da yaptı! Mezarda bile rahat bırakmadılar: İsrail'in korkunç sistemi...

ORHAN HIRSIZLIĞININ AÇIK GÖSTERGESİ

Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir.' ifadesine yer verildi.

DEFALARCA TEKRARLANDI

Açıklamada, 'İşgal, soykırım savaşı sırasında bu suçu (cenazelerin alıkonulması) defalarca tekrarladı. Daha önce de Cibaliya'da bazı mezarlarda nebbaşlık yaparak bazı şehitlerin naaşlarını çalmışlardı.' değerlendirmesinde bulunuldu.

Katil İsrail bunu da yaptı! Mezarda bile rahat bırakmadılar: İsrail'in korkunç sistemi...

ONLARCA NAAŞI ALIKOYUYORLAR

İsrail'in onlarca cesedi daha elinde tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Filistinlilerin cenazelerinin kaçırılması ve organlarının çalınmasına ilişkin bağımsız uluslararası bir komite kurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in işlemiş olduğu bu gibi vahşi suçlara yönelik Kızılhaç Örgütü gibi Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin sessiz kalmalarına da tepki gösterildi.

Gazze'deki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinin Müdürü Mervan el-Hams da Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinlilere ait yaklaşık 80 cenazenin Gazze Şeridi'ne gönderileceği yönünde kendilerini bilgilendirdiğini aktarmıştı.

'Onlarca şehidin naaşı bir konteyner içinde geldi. Naaşların bir kısmı tam, bazılarının sadece uzuvları vardı. Bazı cesetler ise çürümüştü' açıklamasında bulunan Hams, cesetlerin yoğun nüfuslu bir bölgede konteynerden çıkarılması durumunda, salgına neden olabilecek güçlü bir koku yaydığını vurgulamıştı.

İsrail Gazze'ye yönelik kara operasyonunu başlattığı andan itibaren el koyduğu Filistinliler ait yaklaşık 80 naaşı, dün Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden teslim etmişti. Kimliği belirlenemeyen naaşlar, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel el-Sultan Mezarlığı'na defnedilmişti.











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