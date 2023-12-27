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Kanarya'dan devre arası bombası! Orta sahaya o geliyor...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Özellikle Fred'in yokluğu sonrası orta sahada büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler, Milan forması giyen Rade Krunic'i gündemine almıştı. Boşnak futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüren yönetim, yıldız oyuncu için düğmeye bastı.

Ekleme: 27.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Kanarya'dan devre arası bombası! Orta sahaya o geliyor...Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Özellikle Fred'in yokluğu sonrası orta sahada büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler, Milan forması giyen Rade Krunic'i gündemine almıştı.

Boşnak futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüren yönetim, yıldız oyuncu için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar... Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

Ligin 18. haftasında sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle cuma günü Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıları mağlup ederek kupayı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürüyor. Kanarya, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Sarı-lacivertliler, sezon başında Manchester United'dan transfer edilen ve takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Fred'in yokluğunda büyük sorun yaşıyor.

Orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de liste başı isimse Rade Krunic...

Sarı-lacivertliler, Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Boşnak yıldızla anlaşma sağladı. İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdüren yönetim, transferde pürüz çıkması halinde alternatif isimlere yönelecek.

Fenerbahçe, Krunic transferinde pürüz çıkması halinde 30 yaşındaki futbolcunun alternatifini belirledi.

NEMANJA MAKSIMOVIC TEKLİF EDİLDİ

Menajerler son olarak Getafe forması giyen Nemanja Maksimovic adını sundular.

Yönetim bu öneriyi dikkate aldı ancak hem teknik direktör İsmail Kartal hem de idarecilerin önceliği Milan'dan Rade Krunic'i almak. Bu transferde bir pürüz çıkması beklenmiyor.

Nemanja Maksimovic bu sezon Getafe formasıyla 19 maça çıktı.

Sırp futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.

Maksimovic'in Getafe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 1.89 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

Kanarya'dan devre arası bombası! Orta sahaya o geliyor...


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