İstanbullunun trafik çilesi bitmiyor: 'Sana oy vermez olaydık' isyanı

İstanbul'da trafik çilesi bitmek bilmiyor. Her sabah aynı sıkıntıyı yaşamaktan bıkan bir İstanbullu vatandaş sosyal medyadan İmamoğlu'na tepki gösterdi, "Sana oy vermez olaydık" dedi.

İstanbul'da her geçen gün artan İETT otobüslerinin sefer iptalleri, gecikmeleri ve arızaları vatandaşları bıktırdı.Sosyal medyadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş, "Her sabah 13B'de insanların rezilliği. Sana oy vermez olaydık" ifadelerini kullandı.