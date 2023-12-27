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İstanbul’da üniversiteli genç kız kabusu yaşadı! Gece arkasından yaklaşınca çığlığı bastı!

Dehşet dolu olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç bir kız, gece yarısı kendisini takip eden kasklı saldırgan tarafından bıçaklandı. 3 organı zarar gören genç kız, tedavi altına alındı. Polis bıçağı peçeteye sarıp yere attıktan sonra kaçan zanlıyı bulmak için çalışma başlattı…

Ekleme: 27.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da üniversiteli genç kız kabusu yaşadı! Gece arkasından yaklaşınca çığlığı bastı!
Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane'de yaşandı. Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine döndü.

Kıyafetlerini değiştiren genç kız, ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıktı.

ABİ KORKUTTUN BENİ
Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.'nin bulunduğu binanın önüne geldi. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaştı. Genç kızın 'Abi korkuttun beni' diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçakladı.

Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına geldi. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İstanbul’da üniversiteli genç kız kabusu yaşadı! Gece arkasından yaklaşınca çığlığı bastı!

ÜÇ ORGANI ZARAR GÖRDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi'ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olan genç kız hemen ameliyat alındı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alındı.

İstanbul’da üniversiteli genç kız kabusu yaşadı! Gece arkasından yaklaşınca çığlığı bastı!

ÇIĞLIĞI BASTI
Olayla ilgili konuşan Aslıhan Zengin, 'Evden çıkıp arkadaşıma giderken kasklı bir adam gördüm. Sonrasında izlendiğimi hissettim ama arkama baktığım da kimseyi görmedim. Arkadaşımın binasın girmek için şifreyi girerken adam üstüme doğru koştu. Kurye olduğunu sandım. Tam o sırada beni arkamdan bıçakladı ve çığlığımın üstüne kaçtı. Ondan sonra bıçağı da peçeteyle tutup yere fırlatmış' dedi.

İstanbul’da üniversiteli genç kız kabusu yaşadı! Gece arkasından yaklaşınca çığlığı bastı!

Baba Kenan Zengin ise, 'Kızım üniversite 2. sınıf öğrencisi. Cuma akşamı arkadaşına giderken mahsun bir şekilde yürüyor. Arkadaşının kapısına geldiğinde kimliği belirsiz, kasklı ve yeşil montlu bir adam kızımı bıçakladı. Kızım bağırınca da elindeki bıçağı ve çantayı atıp kaçtı. Bize takip ettiğini söylüyor. Parkın orada gördüğünü ondan sonra da arkasında bittiğini ve kendisini bıçakladığını söylüyor. 'Bir düşmanın var mı, biri sana sarkıntılık yaptı mı veya biri teklifte bulundu da ret mi ettin mi?' diye sorduk. Öyle bir yaşantısının olmadığını ve kimseyle öyle bir şey yaşamadığını söyledi. Yalan da söylemez benim kızım. Sesi tanınır diye mi bir şey söylemiyor? Yani bu psikopat mı manyak mı bilemiyorum' ifadelerini kullandı.

İstanbul’da üniversiteli genç kız kabusu yaşadı! Gece arkasından yaklaşınca çığlığı bastı!

Zengin, 'Şifreyi girerken çocuk yanlış giriyor. O arada arkasında bitiyor. 'Abi beni korkuttun ne yapıyorsun' diyor. O arada bıçağı sokuyor. Ölümden döndü. 3 organı zarar gördü ve ameliyatı 6 saat sürdü. Kızım öleceğim düşüncesiyle ameliyata girdi. Hekimlerimiz sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler. Eşim, kızımı yürürken arıyor eve gidip gitmediğini öğrenip endişelenmemek adına. Dördüncü aramada da ulaşamayınca arkadaşını aradık. Olayı öğrendik ve apar topar gittik. Zaten mesafe 700-800 metreydi. Şu an son durumu hayati tehlikesi yok. Ama iyileşmesi uzun sürecek. Arkadaşları çığlığına çıkıyor. Bağırmasaydı belki de daha da devam edecekti. Bu olayında arkasını ben bırakmak istemiyorum. Bu işin failini bulunmasını istiyorum. Ceza almasını istiyorum sonuna kadar' şeklinde konuştu.

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurdu. İfadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, saldırganı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

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