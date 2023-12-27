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İstanbul'da ATM'de cinayet! Saldırgan Samsun'da yakayı ele verdi

Öğle saatlerinde ATM'ye gelen adam, para çektiği esnada silahla saldırı sonucu hayatını kaybetti. İş adamının katil zanlısı takip sonucu yakalandı.

Ekleme: 27.12.2023 - 09:31 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da ATM'de cinayet! Saldırgan Samsun'da yakayı ele verdi
İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir cinayet yaşandı.

Öğle saatlerinde otomobiliyle bir ATM önüne gelen Emrah Akyıldız, araçtan inerek işlem yaptığı sırada, silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Akyıldız'a arkadan yaklaşan koyu giyimli, elinde beyaz poşet bulunan bir kişinin başına ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü.

Kaçış yolunda silah ve mermiler bulundu

Olay yeri ve çevresinde yapılan aramalarda, saldırgana ait olduğu tespit edilen bir çift eldiven, bir çift beyaz renk kulaklık, siyah renk bere, kovan ve deforme çekirdek bulundu.

Şüphelinin kaçış istikameti yönünde çimenlik alanda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 6 mermi bulunan şarjör ele geçirildi.

İstanbul'da ATM'de cinayet! Saldırgan Samsun'da yakayı ele verdi

Eski şirketi tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Emrah Akyıldız'ın İstanbul'da yemek üreten bir şirkette çalışmaya başladığı bir süre sonra bu şirketten ayrılarak kendisinin bir şirket kurduğu belirlendi.

Akyıldız'ın eski çalıştığı şirket tarafından tehdit edildiği, şirketi kapatması ve ihalelerden çekilmesi istendiği belirlendi.

Saldırgan Samsun'da yakayı ele verdi

Polis yaptığı çalışmalarda, silahlı saldırganın 36 yaşındaki H.İ. olduğunu tespit etti. Şüphelinin bir kadınla birlikte iki gün önce Pendik'te bir otele yerleştiği belirlenirken, saldırının ardından da otelden ayrıldığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin izini Samsun'da buldu. Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheli H.İ. yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli H.İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimliklerinin belirlendiğini yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İstanbul'da ATM'de cinayet! Saldırgan Samsun'da yakayı ele verdi
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