  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İslam Memiş açıkladı! Kredi kartı ve altın fiyatları ne olacak? Bunları bilmeniz gerekiyor!

Kredi kartlarına taksit sınırlaması mı geliyor? Altın fiyatları ne olacak? Gram altın iptal mi oluyor? Para piyasalarında son durum ne? İslam Memiş açıkladı! İşte detaylar...

Ekleme: 27.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
İslam Memiş açıkladı! Kredi kartı ve altın fiyatları ne olacak? Bunları bilmeniz gerekiyor!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi.

Yeni yılda altın ve para piyasalarında son durum ne olacak? İslam Memiş açıkladı.

KREDİ KARTLARINA TAKSİT SINIRLAMASI MI GELİYOR?
Kredi kartlarıyla alakalı son günlerde halk arasında ''taksit kısıtlaması gelecek'' sözleriyle alakalı konuşan Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ''Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz. Bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil'' açıklamasını hatırlatarak dikkatli harcama yapılmasını tavsiye etti.

İslam Memiş: 'Önce taksitler azaltılır, bazı ürünlerde de taksit uygulaması tamamen kalkar' diyerek, önceliğin altın tarafında olacağını düşündüğünü söyledi.

Memiş, konuşmasının devamında ''2023'de 0,25-0,50 gram altın üretiminin iptali işareti verdi. Sonra nakde çabuk çevrilecek ürünlere taksit yasağı gelebilir. Diğer yandan sıkılaştırma politikası devam ettiğinden içerde tüketim zaten istenmiyor' dedi.

Daha öncelerde de düzenlemeler getirildiğini hatırlatan Memiş 'Ağustos ayında Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir' açıklamasına istinaden, enflasyon ve para politikalarında yeni tedbirler geleceğini söyledi.

Yayımlanan duyuruya göre, kredi kartı ile yapılan alışverişte taksit sayısı için önlem alınacağı öngörülüyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise 2024 Nisan ayına kadar kredi kartının avantajlarından vatandaşların faydalanması gerektiğini söyledi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Bir dizi düzenleme yolda! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü! Rapor çıktı: Dikkat çeken hız limiti detayı…
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı
ABD'den Gazze'deki katliama yeni destek: Kongre'nin onayı olmadan ikinci kez terör devleti İsrail'e silah satma kararı aldı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Yeni KKM hesabı açılamayacak: Tarih belli oldu
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
Netanyahu'nun hain planı ortaya çıktı! Gazzelileri sınır dışı edecek!
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği otaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor