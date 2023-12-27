İslam Memiş açıkladı! Kredi kartı ve altın fiyatları ne olacak? Bunları bilmeniz gerekiyor!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi.Yeni yılda altın ve para piyasalarında son durum ne olacak? İslam Memiş açıkladı.Kredi kartlarıyla alakalı son günlerde halk arasında ''taksit kısıtlaması gelecek'' sözleriyle alakalı konuşan Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ''Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz. Bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil'' açıklamasını hatırlatarak dikkatli harcama yapılmasını tavsiye etti.İslam Memiş: 'Önce taksitler azaltılır, bazı ürünlerde de taksit uygulaması tamamen kalkar' diyerek, önceliğin altın tarafında olacağını düşündüğünü söyledi.Memiş, konuşmasının devamında ''2023'de 0,25-0,50 gram altın üretiminin iptali işareti verdi. Sonra nakde çabuk çevrilecek ürünlere taksit yasağı gelebilir. Diğer yandan sıkılaştırma politikası devam ettiğinden içerde tüketim zaten istenmiyor' dedi.Daha öncelerde de düzenlemeler getirildiğini hatırlatan Memiş 'Ağustos ayında Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir' açıklamasına istinaden, enflasyon ve para politikalarında yeni tedbirler geleceğini söyledi.Yayımlanan duyuruya göre, kredi kartı ile yapılan alışverişte taksit sayısı için önlem alınacağı öngörülüyor.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise 2024 Nisan ayına kadar kredi kartının avantajlarından vatandaşların faydalanması gerektiğini söyledi.