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Erken emeklilik fırsatı! Borçlanma yapacaklar dikkat: Son 3 gün

Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2024 itibarıyla doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na gelecek yıl borçlanma yapmayı planlayanlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar başvuruda bulunursa maliyet artışından etkilenmeyecek. Borçlanma başvuruları doğrudan sosyal güvenlik müdürlüklerine yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.

Ekleme: 27.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Erken emeklilik fırsatı! Borçlanma yapacaklar dikkat: Son 3 gün
Bu tarihe kadar başvuru yapanlar mevcut asgari ücret üzerinden, 1 Ocak 2024'ten sonra başvuru yapanlar ise zamlanacak asgari ücret üzerinden prim ödeyecek.

Temmuz ayından bu yana günlük borçlanma tutarı en düşük 143 lira uygulanırken, asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bu tutar 214 liraya çıkacak. SGK, başvuruyu 31 Aralık tarihine kadar yapanlara, ne kadar prim ödemeleri gerektiğine dair yazı gönderecek.

Ödeme için de askerlik ve doğum borçlanmasında bir ay, yurt dışı borçlanmasında ise 3 ay süre tanınacak. Askerlik ve doğum borçlanması başvurusu yapanlar en erken Şubat'ta ayında, yurt dışı borçlanma başvurusu yapanlar da en erken Nisan ayında prim ödeyecek.

Yurt dışı borçlanma başvurusunu gelecek yıla bırakanlar 400 bin lira fazla ödemek durumunda kalacak.

Erken emeklilik fırsatı! Borçlanma yapacaklar dikkat: Son 3 gün

EYT'DEN YARARLANACAKLAR DİKKAT!

Çalışanlar, EYT kapsamında sigorta giriş tarihi tutup da primi, hizmet süresi eksik olanlar ucuza borçlanarak emekliliklerini öne çekebiliyor.

Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için de üç günlük süresi bulunuyor.

Bugün itibarıyla 103 bin liraya doğum borçlanması yapabilecek bir kadın sigortalı 1 Ocak 2024'de 154 bin liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak. Yapılacak ödeme 51 bin lira artacak.

Askerlik borçlanması (18 ay) 77 bin 220 lirayken 1 Ocak itibarıyla ödenecek tutar yüzde 50 artış tahminine göre 116 bin liraya yaklaşacak.

Erken emeklilik fırsatı! Borçlanma yapacaklar dikkat: Son 3 gün

25 FARKLI BORÇ VAR

E-devlet uygulaması üzerinden toplam 25 farklı borçlanma türü içinden borçlanma yapılacak sekme seçilerek borçlanma yapılmak istenen tarih aralığı seçiliyor.

Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin bildirdiği adrese gönderilmek üzere pastaya veriliyor. Borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kurumun anlaşmalı olduğu bankalara yatırması gerekiyor.

Süresi içinde tebliğ edilen borcu ödemeyenler ile bir kısmını ödeyenlerin kalan süreleri için yeniden başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor. Borçlanma eksik prim gün sayısına katkı sağlarken emeklilik yaşını etkilemiyor.

Yaşı doldurup prim günü eksik olanların emekliliğini erkene çekiyor. Kadınlar üç doğum için 6 yıllık süreyi borçlanabiliyor. Er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen süreler emeklilik için borçlanılabiliyor.

Erken emeklilik fırsatı! Borçlanma yapacaklar dikkat: Son 3 gün

BAĞ-KUR'DA TAMAMI SATIN ALINACAK

Bağ-Kur kapsamında silinen günler için kısmi borçlanma yapılamıyor, tamamının satın alınması gerekiyor. İhya işlemi gerçekleşmiş ve borç ödendiyse sonrasında vazgeçilemiyor, ödenen prim de iade edilmiyor.

SGK'ya başvurulup da ihya işlemi başlatıldığında hesaplanan tutar 3 ay içinde yatırılması durumunda ihya tamamlanıyor. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa iptal ediliyor.

Erken emeklilik fırsatı! Borçlanma yapacaklar dikkat: Son 3 gün

YURTDIŞI BORÇLANMA DA ARTACAK

Türkiye'den emekli olmak isteyen yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının günlük borçlanması 201 lira olup asgari ücretle bu tutar da artacak.

vYurt dışında yaşayan bir ev kadınının emeklilik için gerekli 5400 prim gününü borçlanması için yatırması gereken tutar 1 milyon 86 bin liraya yakın olup yeni yılda asgari ücret yüzde 40 artarsa ödenecek tutar 434 bin lira artışla 1 milyon 521 bin liraya, yüzde 50 artarsa 543 bin lira artışla 1 milyon 630 bin liraya yükselecek. Asgari ücretin yüzde 50 artması halinde borçlanmada maliyet 500 bin liranın üzerinde artmış olacak.









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