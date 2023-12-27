Dünyaca sadece 700 tane vardı: Ölü bulundu!

Dünyada Akdeniz kıyılarında sayıları 700'ü bulan, Antalya kıyılarında ise 25 civarında bulunan Akdeniz fokları, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden kabul edildi.Bir yavru Akdeniz fokunun, Konyaaltı Sahili açıklarında ölü bulunması ise herkesi panikletti. Haber verilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre koruma ekipleri ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, tekneyle fokun olduğu yere gitti.Tekneye halatla bağlanarak kıyıya çıkarılan fokun vücudunda yara izleri tespit edildi. Fokun, birkaç gün önceki fırtına nedeniyle kayalarla çarptığı ya da balıkçı teknelerinin ağlarına takılarak boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor.Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, fokun genç birey olduğunu, sütten yeni kesilmiş ve henüz avcılığa geçmiş olduğunu söyledi.Fokun 50 kilo ağırlıkta, 1 metre 20 santimetre uzunluğunda olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, '1-2 gün önce öldüğünü tahmin ediyoruz. .Bu foklar, Akdeniz'in endemik türlerinden. 600-700 civarı Akdeniz kıyılarında var. Fırtına nedeniyle kayalara çarpmış ya da balıkçı ağlarına takılmış olabilir. Antalya kıyılarında 25 civarı birey var. Birini kaybettik' diye konuştu