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Beyaz Gazete
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CHP'nin teröre karşı bildiriyi imzalamaması Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti

TBMM'de teröre karşı hazırlanan bildiriye DEM Parti ile birlikte imza atmayan CHP'nin bu kararı hem parti içinde hem de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nda rahatsızlığa neden oldu.

CHP'nin teröre karşı bildiriyi imzalamaması Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti
Ekleme: 27.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin teröre karşı bildiriyi imzalamaması Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti
Türkiye yasta...

Suriye'nin kuzeyinde 12 vatan evladı toprağa düştü. Hain terör örgütü PKK'nın saldırılarında şehit olan kahramanlar, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde tekbirlerle dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Bir yandan şehitlere son vazife yerine getirilirken bir yandan da hain PKK'nın inlerine girildi, onlarca hedef hava harekatı ile yerle bir edildi.

Siyaset kurumunda da hareketlilik vardı.

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken gelen acı haberle moraller düşse de terör karşısında tek yürek olmak için adımlar atıldı.

CHP'de ortak bildiri rahatsızlığı

Bu kapsamda AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla terör saldırılarına karşı ortak bildiri yayınlandı.

Bildiriye CHP ve DEM parti ise imza atmadı.

PKK'nın siyasi parti uzantısı olarak benzer bildirilere imza atmadığı bilinen DEM Parti'nin yanında, CHP'nin de bildiriye mesafe koyması tepkilere neden oldu. Seçmenden yükselen tepki parti içine de yansıdı. Birçok milletvekili, bildiriye imza atmama kararının yanlış olduğunu savunarak karara itiraz etti.

Bildiriye imza atılmaması Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti

Kulislerde CHP kararının, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da yanlış bulunduğu konuşuluyor. CHP'li vekillerin “Bildiriyi imzalamamız gerekiyordu” görüşünü dillendirirken, Kılıçdaroğlu'nun da, partinin kararından rahatsız olduğu belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler “Kemal Bey bildiriye imza atılmamasından dolayı rahatsız. İmza atılması gerektiğini söylüyor.” diye konuştu.
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