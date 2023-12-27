  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP-İP savaşında yeni perde! Meral Akşener Ekrem'e Mansur'a Özgür'e salladı: Bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklıları!

CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan savaş her geçen gün boyut kazanıyor. Meral Akşener'in "81 ilde aday çıkaracağız" demesinin ardından birbirine giren iki parti bu kez PKK'nın alçak saldırısı sonrası karşı karşıya geldi. Teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan ve HDP/DEM ile Ankara ve İstanbul pazarlığı yürüten CHP'ye yüklenen Meral Akşener, "Oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla mücadele ediyoruz" dedi.

Ekleme: 27.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
CHP-İP savaşında yeni perde! Meral Akşener Ekrem'e Mansur'a Özgür'e salladı: Bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklıları!
İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından CHP ile İYİ Parti arasında ipler gerildi.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birbirlerine girerken kavga bu kez boyut kazandı. Terör örgütü PKK'nın 12 askerimizi şehit etmesinin ardından Meclis'te AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi teröre karşı ortak bildiriye imza attı. CHP ile terörün siyasi ayağı DEM ile saf tutarak bildiriyi imzalamadı.

MERAL AKŞENER CHP'YE SAYDIRDI
Bugün TBMM Grup Toplantısında konuşan Akşener, oy için bölücü DEM ile saf tutan CHP'ye yüklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı isim vermeden hedef alan Akşener, "Oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla mücadele ediyoruz" dedi.

Akşener şunları söyledi:

"Biz aynı zamanda; milletin vicdanını temsil eden bu kutlu çatının altında PKK terörünü aklama peşine düşenlerle de mücadele ediyoruz! Terörist başına, methiyeler düzme yarışına girenlerle de mücadele ediyoruz!

"KOLTUK MERAKLISI FIRSATÇILAR "
Haine hain diyemeyen, sözde demokrasi havarisi riyakarlarla, oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da mücadele ediyoruz!

"HDP/DEM'E DE SALLADI: SİYASİ MEŞRUİYETİ YOKTUR!"
İşte bu yüzden İYİ Parti olarak; sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Adı sürekli olarak değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur!"

PISIRIKLAR DİYE VURDU
Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "korkaklar" diyerek yüklenen Akşener bu kez "pısırık" göndermesi yaptı.

Akşener, "Biz; terörist başını lider, PKK'yı pusula, Kürtleri de, pazarlıkta kullanılacak kaldıraç gören bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Alın, o oylar sizin olsun. Alın, Türkiye düşmanlarına pirim veren, pısırık siyasetiniz sizin olsun. Alın, bölücülüğe yol veren, yılışık siyasetiniz sizin olsun." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Bir dizi düzenleme yolda! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü! Rapor çıktı: Dikkat çeken hız limiti detayı…
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı
ABD'den Gazze'deki katliama yeni destek: Kongre'nin onayı olmadan ikinci kez terör devleti İsrail'e silah satma kararı aldı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Yeni KKM hesabı açılamayacak: Tarih belli oldu
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
Netanyahu'nun hain planı ortaya çıktı! Gazzelileri sınır dışı edecek!
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği otaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor