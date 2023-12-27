CHP-İP savaşında yeni perde! Meral Akşener Ekrem'e Mansur'a Özgür'e salladı: Bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklıları!

İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından CHP ile İYİ Parti arasında ipler gerildi.Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birbirlerine girerken kavga bu kez boyut kazandı. Terör örgütü PKK'nın 12 askerimizi şehit etmesinin ardından Meclis'te AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi teröre karşı ortak bildiriye imza attı. CHP ile terörün siyasi ayağı DEM ile saf tutarak bildiriyi imzalamadı.Bugün TBMM Grup Toplantısında konuşan Akşener, oy için bölücü DEM ile saf tutan CHP'ye yüklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı isim vermeden hedef alan Akşener, "Oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla mücadele ediyoruz" dedi."Biz aynı zamanda; milletin vicdanını temsil eden bu kutlu çatının altında PKK terörünü aklama peşine düşenlerle de mücadele ediyoruz! Terörist başına, methiyeler düzme yarışına girenlerle de mücadele ediyoruz!Haine hain diyemeyen, sözde demokrasi havarisi riyakarlarla, oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da mücadele ediyoruz!İşte bu yüzden İYİ Parti olarak; sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Adı sürekli olarak değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur!"Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "korkaklar" diyerek yüklenen Akşener bu kez "pısırık" göndermesi yaptı.Akşener, "Biz; terörist başını lider, PKK'yı pusula, Kürtleri de, pazarlıkta kullanılacak kaldıraç gören bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Alın, o oylar sizin olsun. Alın, Türkiye düşmanlarına pirim veren, pısırık siyasetiniz sizin olsun. Alın, bölücülüğe yol veren, yılışık siyasetiniz sizin olsun." ifadelerini kullandı.