  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa’daki cinayette tüyler ürperten detay! Ölümüne randevu: Arkadaşıyla buluşmaya gitti pusuya düştü

Bursa'da geçtiğimiz hafta sokak ortasında işlenen cinayet ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Alacaklıları tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan 28 yaşındaki Yakup Karataş'ın, kendisini arayarak buluşmak isteyen arkadaşı tarafından pusuya düşürüldüğü ortaya çıktı. Arkadaşı Rıdvan G.'nin buluşma talebini geri çevirmeyen Karataş, aynı arkadaşının hasımlarına da konum bildirmesiyle pusuya düşürülüp öldürüldü.

Ekleme: 27.12.2023 - 12:55 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Bursa’daki cinayette tüyler ürperten detay! Ölümüne randevu: Arkadaşıyla buluşmaya gitti pusuya düştüOsmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde geçtiğimiz hafta gece 00:20 sıralarında silah sesleri arka arkaya yankılanmıştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilmişti.

Silah seslerinin duyulduğu sokağa gelen polisler, yerde kanlar içinde yatan bir kişinin olduğunu görmüş ve Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı şahıs, hemen hastaneye kaldırılmıştı.

Bursa’daki cinayette tüyler ürperten detay! Ölümüne randevu: Arkadaşıyla buluşmaya gitti pusuya düştü

Silahla yaralanan kişinin Yakup Karataş olduğu belirlenirken, Karataş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Bursa polisi, öldürülen Yakup Karataş'tan 150 bin TL alacağı olduğunu iddia eden 27 yaşındaki Batuhan K. ile birlikte, Rıdvan G, Kemal K. Enes T. Aygün T. ve Tayfun E.'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Batuhan K ve Tayfun E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bursa’daki cinayette tüyler ürperten detay! Ölümüne randevu: Arkadaşıyla buluşmaya gitti pusuya düştü

ARKADAŞINI PUSUYA DÜŞÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa Polisi, sokak ortasında işlenen korkunç infazla ilgili tüyler ürperten bir detayı daha ortaya çıkardı.

Öldürülen Yakup Karataş'ı telefonla arayan arkadaşı Rıdvan G, kendisiyle bir konuda konuşmak istediğini belirterek Karataş'ı belirlenen adrese çağırdı.

Bursa’daki cinayette tüyler ürperten detay! Ölümüne randevu: Arkadaşıyla buluşmaya gitti pusuya düştü

Aynı zamanda Rıdvan G, buluşma saatini ve yerini Batuhan K'ya da bildirdiği anlaşıldı.

Hiçbir şeyden habersiz arkadaşıyla buluşmaya giden Yakup Karataş, burada pusuya düşürülerek kurşun yağmuruna tutuldu.

Polis, cinayete yardım ve yataklık eden Rıdvan G'yi de yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Bursa’daki cinayette tüyler ürperten detay! Ölümüne randevu: Arkadaşıyla buluşmaya gitti pusuya düştü


Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Bir dizi düzenleme yolda! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü! Rapor çıktı: Dikkat çeken hız limiti detayı…
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı
ABD'den Gazze'deki katliama yeni destek: Kongre'nin onayı olmadan ikinci kez terör devleti İsrail'e silah satma kararı aldı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Yeni KKM hesabı açılamayacak: Tarih belli oldu
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
Netanyahu'nun hain planı ortaya çıktı! Gazzelileri sınır dışı edecek!
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği otaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor