Bursa’daki cinayette tüyler ürperten detay! Ölümüne randevu: Arkadaşıyla buluşmaya gitti pusuya düştü
Bursa'da geçtiğimiz hafta sokak ortasında işlenen cinayet ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Alacaklıları tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan 28 yaşındaki Yakup Karataş'ın, kendisini arayarak buluşmak isteyen arkadaşı tarafından pusuya düşürüldüğü ortaya çıktı. Arkadaşı Rıdvan G.'nin buluşma talebini geri çevirmeyen Karataş, aynı arkadaşının hasımlarına da konum bildirmesiyle pusuya düşürülüp öldürüldü.
Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde geçtiğimiz hafta gece 00:20 sıralarında silah sesleri arka arkaya yankılanmıştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilmişti.
Silah seslerinin duyulduğu sokağa gelen polisler, yerde kanlar içinde yatan bir kişinin olduğunu görmüş ve Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı şahıs, hemen hastaneye kaldırılmıştı.
Silahla yaralanan kişinin Yakup Karataş olduğu belirlenirken, Karataş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Bursa polisi, öldürülen Yakup Karataş'tan 150 bin TL alacağı olduğunu iddia eden 27 yaşındaki Batuhan K. ile birlikte, Rıdvan G, Kemal K. Enes T. Aygün T. ve Tayfun E.'yi yakalayarak gözaltına almıştı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Batuhan K ve Tayfun E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
ARKADAŞINI PUSUYA DÜŞÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Bursa Polisi, sokak ortasında işlenen korkunç infazla ilgili tüyler ürperten bir detayı daha ortaya çıkardı.
Öldürülen Yakup Karataş'ı telefonla arayan arkadaşı Rıdvan G, kendisiyle bir konuda konuşmak istediğini belirterek Karataş'ı belirlenen adrese çağırdı.
Aynı zamanda Rıdvan G, buluşma saatini ve yerini Batuhan K'ya da bildirdiği anlaşıldı.
Hiçbir şeyden habersiz arkadaşıyla buluşmaya giden Yakup Karataş, burada pusuya düşürülerek kurşun yağmuruna tutuldu.
Polis, cinayete yardım ve yataklık eden Rıdvan G'yi de yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Silah seslerinin duyulduğu sokağa gelen polisler, yerde kanlar içinde yatan bir kişinin olduğunu görmüş ve Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı şahıs, hemen hastaneye kaldırılmıştı.
Silahla yaralanan kişinin Yakup Karataş olduğu belirlenirken, Karataş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Bursa polisi, öldürülen Yakup Karataş'tan 150 bin TL alacağı olduğunu iddia eden 27 yaşındaki Batuhan K. ile birlikte, Rıdvan G, Kemal K. Enes T. Aygün T. ve Tayfun E.'yi yakalayarak gözaltına almıştı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Batuhan K ve Tayfun E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
ARKADAŞINI PUSUYA DÜŞÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Bursa Polisi, sokak ortasında işlenen korkunç infazla ilgili tüyler ürperten bir detayı daha ortaya çıkardı.
Öldürülen Yakup Karataş'ı telefonla arayan arkadaşı Rıdvan G, kendisiyle bir konuda konuşmak istediğini belirterek Karataş'ı belirlenen adrese çağırdı.
Aynı zamanda Rıdvan G, buluşma saatini ve yerini Batuhan K'ya da bildirdiği anlaşıldı.
Hiçbir şeyden habersiz arkadaşıyla buluşmaya giden Yakup Karataş, burada pusuya düşürülerek kurşun yağmuruna tutuldu.
Polis, cinayete yardım ve yataklık eden Rıdvan G'yi de yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.