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Başkan şehit ailesi ile görüştü! Taziye sırasında duygulandıran anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısında şehit düşen Denizlili Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın ailesiyle görüşerek acılarını paylaştı. Şehidin engelli kız kardeşi, Başkan Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu oldu.

Başkan şehit ailesi ile görüştü! Taziye sırasında duygulandıran anlar
Ekleme: 27.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Başkan şehit ailesi ile görüştü! Taziye sırasında duygulandıran anlar
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askerden birisi olan 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde toprağa verildi.

Törene askeri üniformayla katılan Çilem Serinkan, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dakikalarca sarılırken, alana tekerlekli sandalyeyle getirilen şehidin 23 yaşındaki engeli kardeşi Büşra Serinkan da ağabeyinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Şehit askere son görevlerini yapan eşi ve kardeşinin yaşadıkları acı görenlerin içini sızlattı.

Şehidi sonsuzluğa uğurlayan binlerce kişiden birisi olan AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, törenin ardından şehit ailesini Tavas'a bağlı Yorga Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Aileye taziyelerini ileten Zeybekci, baba Ali Serinkan'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Baba Ali ve anne Rabia Serikan başta olmak üzere tüm aileye başsağlığı dileklerini ileten Başkan Erdoğan, 'Buradan tüm kardeşlerimizin özellikle temennileri, bizi cennetinde kavuşturmasıdır. Rabbim yar ve yardımcınız olsun' diyerek, ailenin acısını paylaştı. Taziye dilekleri için Başkan Erdoğan'a teşekkür eden baba Ali Serinkan da Başkan Erdoğan'ın duasına 'Amin' diyerek karışık verdi.

ÇOK SEVDİĞİ ERDOĞAN'IN SESİNİ DUYDU

Babayla görüşen Başkan Erdoğan, kendisinin sesini duymak isteyen şehidin kız kardeşi Büşra'nın da isteğini geri çevirmedi. Zeybekci'nin yardımıyla Erdoğan ile görüşen Büşra, 'Sayın Cumhurbaşkanım ben sizin hayranınızım, ben sizi çok seviyorum' derken, Başkan Erdoğan ise genç kıza, 'Allah razı olsun. Sevenlerin çok olsun inşallah. İnşallah Ankara'da veya Denizli'de görüşme fırsatını buluruz' şeklinde karşılık verdi.

Başkan şehit ailesi ile görüştü! Taziye sırasında duygulandıran anlar

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