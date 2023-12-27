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Bartın'da CHP'li başkana vatandaştan tepki: CHP, DEM Parti'den medet umuyor

Teröre karşı basın açıklaması düzenleyen CHP Bartın İl Başkanı Cem Akyol'un konuşması sırasında yoldan geçen vatandaş, tepki göstererek "CHP, belediye başkanlığı seçimleri için DEM Parti'den medet umuyor. Bunlar terörist" ifadelerini kullandı.

Bartın'da CHP'li başkana vatandaştan tepki: CHP, DEM Parti'den medet umuyor
Ekleme: 27.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Bartın'da CHP'li başkana vatandaştan tepki: CHP, DEM Parti'den medet umuyor
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Bu süreçte terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile yakın ilişkiler kuran CHP ise açıklamalarıyla nabzı yükseltiyor. Öte yandan TBMM'de AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, teröre karşı ortak bildiri imzalarken, CHP ile DEM Parti imza atmadı.

CHP'li başkandan tepki çeken açıklama

Bu durum ise gerilimi bir kez daha artırdı.

CHP Bartın İl Başkanlığı da teröre tepki göstermek için bir basın açıklaması yaptı. Burada konuşan CHP Bartın İl Başkanı Cem Akyol, 'Acımız büyük, artık yeter diyoruz. Ailelerimiz üzülmesin, askerlerimiz artık toprağa düşmesin. Hepimiz bu vatan için çalışıyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun.' dedi.

Bartın'da CHP'li başkana vatandaştan tepki: CHP, DEM Parti'den medet umuyor

'DEM Parti'den medet umuyor...'

Konuşma sırasında bölgeden geçen Murat Karademir isimli vatandaş, CHP'li Akyol'a tepki gösterdi.

Karademir, 'CHP, belediye başkanlığı seçimleri için DEM Parti'den medet umuyor. Bunlar, terörist.' dedi.

Polis araya girdi

Daha sonra Karademir, Akyol'un üzerine yürüdü. Bu sırada araya giren polis, Karademir'i uzaklaştırdı.

Akyol ise Karademir'den şikayetçi olmadı.

Bartın'da CHP'li başkana vatandaştan tepki: CHP, DEM Parti'den medet umuyor
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