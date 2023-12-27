  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı! Bakan Yerlikaya: “Tek tek kafesin içine koyacağız”

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle aranan organize suç örgütü elebaşı Erıc Schroeder düzenlediği başarılı operasyonla yakaladı. Erıc Schroeder’in, 1.1 ton kokain içeren bir konteyner soygununa karıştığı ve Avrupa’daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edildi.

Avrupa uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı! Bakan Yerlikaya: “Tek tek kafesin içine koyacağız”
Ekleme: 27.12.2023 - 08:37 Güncelleme: 27.12.2023 - 08:42 / Editör: Ozge Selin
Avrupa uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı! Bakan Yerlikaya: “Tek tek kafesin içine koyacağız”
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen Kafes-25 operasyonuyla hakkında Kırmızı bülten ile aranan Eric Schroeder yakaladı.

AVRUPA UYUŞTURUCU BARONU YAKALANDI
Kırmızı bülten ile yakalama kaydı bulunan Eric Schroeder'in; Almanya Hamburg'da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı ortaya çıktı. Alman makamlarınca toplam 24 olayda 784 kilogram marihuana ve 154 kilo kokain ticareti yapmakla suçlandığı belirlendi.

Hells Angels silahlı suç örgütü üyeleri ile birlikte 1.1 ton kokain içeren bir konteyner soygununa karıştığı ve Joseph Johannes Leıjdekkers isimli uluslararası uyuşturucu tacirinin Avrupa'daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edildi.

SAHTE PASAPORTLAR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon sonucunda; 41 bin 850 euro ve 38 bin Türk lirası, 4 Rolex marka kol saati, 5 cep telefonu ile 3 adet simkart ve şahsa ait farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi.

"TEK TEK KAFESİN İÇİNE KOYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Bir dizi düzenleme yolda! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü! Rapor çıktı: Dikkat çeken hız limiti detayı…
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı
ABD'den Gazze'deki katliama yeni destek: Kongre'nin onayı olmadan ikinci kez terör devleti İsrail'e silah satma kararı aldı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Yeni KKM hesabı açılamayacak: Tarih belli oldu
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
Netanyahu'nun hain planı ortaya çıktı! Gazzelileri sınır dışı edecek!
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği otaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor