Avrupa uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı! Bakan Yerlikaya: “Tek tek kafesin içine koyacağız”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen Kafes-25 operasyonuyla hakkında Kırmızı bülten ile aranan Eric Schroeder yakaladı.Kırmızı bülten ile yakalama kaydı bulunan Eric Schroeder'in; Almanya Hamburg'da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı ortaya çıktı. Alman makamlarınca toplam 24 olayda 784 kilogram marihuana ve 154 kilo kokain ticareti yapmakla suçlandığı belirlendi.Hells Angels silahlı suç örgütü üyeleri ile birlikte 1.1 ton kokain içeren bir konteyner soygununa karıştığı ve Joseph Johannes Leıjdekkers isimli uluslararası uyuşturucu tacirinin Avrupa'daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edildi.Operasyon sonucunda; 41 bin 850 euro ve 38 bin Türk lirası, 4 Rolex marka kol saati, 5 cep telefonu ile 3 adet simkart ve şahsa ait farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.