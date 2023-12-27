Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise tümü için geçerli! Karne gününü bekleyen öğrencilere müjde! Tatil 16 gün sürecek! Ocak ve Şubat'ta...

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi olarak açıklanmıştı. Özellikle karne tatili olarak da bilinen sömestr tatilinin tarihleri, öğrencilerin ve ailelerinin tatil planlarını şekillendirmeye başladığı şu günlerde merak konusu oldu. Türkiye genelinde öğrenci ve velileri merakla tatil dönemini bekliyor. Öğrenciler sömestr tatilinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenme fırsatı bulacak. Tatilin 16 gün sürmesi de öğrencileri heyecanlandırdı. İşte 16 günlük tatilin detayları...

Karne günü için geri sayım başladı. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi yakın zamanda 1. dönemi bitirecek ve karnelerini alacak. MEB takvimine göre ilk ara tatil 13-17 Aralık 2023 tarihleri arasında yapıldı. Önümüzde yılbaşı tatili var. 1 Ocak resmi tatil dolayısıyla okullar da tatil olacak. Ardından yarıyıl tatili öğrencileri karşılayacak. Sömest tatili olarak da bilinen bu tatilde öğrenciler 16 gün tatil yapacak. İşte detaylar...MEB'in yayımladığı takvime göre, yarıyıl tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek ve ikinci dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.Resmi takvime göre yarıyıl tatili 12 gün sürüyor. Ancak hafta sonlarını da saydığımızda bu tatil 16 güne çıkmış oluyor. İşte tatil günleri;20 Ocak 2024 Cumartesi21 Ocak 2024 Pazar22 Ocak 2024 Pazartesi23 Ocak 2024 Salı24 Ocak 2024 Çarşamba25 Ocak 2024 Perşembe26 Ocak 2024 Cuma27 Ocak 2024 Cumartesi28 Ocak 2024 Pazar29 Ocak 2024 Pazartesi30 Ocak 2024 Salı31 Ocak 2024 Çarşamba1 Şubat 2024 Perşembe2 Şubat 2024 Cuma3 Şubat 2024 Cumartesi4 Şubat 2024 Pazar5 Şubat 2024 Pazartesi ( 2. dönemin başlangıcı )