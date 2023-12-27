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Almanya ve İsviçre'de PKK yandaşları paçavralarla sokağa çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını protesto eden PKK yandaşları, Almanya ve İsviçre'de paçavralarla sokağa çıkarak terör örgütü lehine sloganlar atıp pankartlar açtı.

Almanya ve İsviçre'de PKK yandaşları paçavralarla sokağa çıktı
Ekleme: 27.12.2023 - 09:18 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Almanya ve İsviçre'de PKK yandaşları paçavralarla sokağa çıktı
Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberler Türkiye'yi sarstı.

PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırılarda 12 askerimiz şehit düştü.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda terör örgütüne ağır darbeler vuruldu.

Irak'ta çok sayıda üst düzey terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Suriye'de 50 hedef vuruldu

Terör örgütünün hareket kabiliyetini ve altyapısını hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgüt tarafından kullanılan kıyafetten silaha, patlayıcıdan günlük yaşam malzemesine kadar tüm malzemelerin Suriye'deki tesislerinde üretildiğini tespit etti.

Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu PKK'ya ait Suriye'nin Aynularab, Kamışlı ve Amude kentlerindeki 50'ye yakın tesis tam isabetle vurularak imha edildi.

PKK yandaşları Avrupa'da sokağa çıktı

Terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin başarılı operasyonlarının ardından Avrupa'da sokağa indi.

Almanya'nın Stuttgart ve İsviçre'nin Zürih kentlerinde PKK yandaşları, paçavralarla sokağa çıkarak terör örgütü lehine sloganlar atıp pankartlar açtı.

Almanya ve İsviçre'de PKK yandaşları paçavralarla sokağa çıktı
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