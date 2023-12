Açıklanıyor! Saati belli oldu: Gözler Başkan Erdoğan'a döndü

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Asgari ücret 2024'ün tespiti için 2 toplantı gerçekleşti. Asgari ücret 2. toplantısı içinde rakamlar masaya gelirken, kamuoyunda spekülasyon yapılmaması için bu konu dillendirilmedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İş ve Bakan Işıkhan'dan peş peşe asgari ücret açıklaması geldi.Asgari ücret yüzde 34 Temmuz zammı ile net 11 bin 402 TL'ye yükseldi. 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyonu da dolaylı yoldan etkileyecek yeni asgari ücret için nefesler tutuldu.Asgari ücret kısa sürede açıklanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret 3. toplantısı için TÜRK-İş, TİSK ve hükümet yetkililerini Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne davet etti. Asgari ücret toplantısı saat 16:30'da başlayacak. Bu toplantıda bir rakam üzerinde anlaşılması bekleniyor.Gelen son dakika haberine göre asgari ücret toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. Bakan Işıkhan'ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.Bakan Işıkhan'ın TÜRK-İş Genel Merkezi'nde Ergün Atalay ile yeni asgari ücret için görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bakan Işıkhan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız." dedi.Bakan Işıkhan sonrası bir açıklama da TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay asgari ücret toplantısı için Külliye'ye gideceklerini söyledi. Atalay, 'Rakam yok. Asgari ücrette anlaşırsak masaya otururuz. Uzlaşı olmazsa oturmayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğiz ve rakamı o zaman söyleyeceğiz.' dedi.Asgari ücret halen net 11.402 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücret zam senaryolarına göre göre oluşacak net ve brüt rakamlar için hesaplama tablosu netleşti. İşte masadaki 5 senaryo:Masadaki en güçlü 2 senaryo yüzde 45 ve yüzde 50 zam formülü oldu. Buna göre yeni asgari ücretin 16500-17000 TL civarında olması bekleniyor.Son asgari ücret toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16:30'da gerçekleşecek. Asgari ücret toplantısı sonrası uzlaşma sağlanması durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücret zammını saat 18:00-19:00 gibi açıklaması bekleniyor.Asgari ücrete 2024'te tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı planlanmadığını ifade etti. 2024'te dezenflasyonist sürecin hızlanacağına dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor" dedi.Asgari ücrete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.Aralık 2022'de 5500 TL olarak uygulanan net asgari ücret Ocak 2023'te önce 8506 TL'ye ardından Temmuz zammı ile 11402 TL'ye yükseldi. 2023 yılında asgari ücretteki kümülatif artış yüzde 107'yi aştı.Asgari ücrete yüzde 40 zam olması durumunda yüzde 2,5, yüzde 45 zam yapılması durumunda yüzde 7,5 yüzde 50 zam yapılması durumunda ise yüzde 12,5 refah payı söz konusu olacak.Öte yandan masaya yüzde 40 zamma ilaveten 1000 TL'lik bir refah payı da geldi.2023'te toplam yüzde 107'yi aşkın zam alan asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.2024 yılında uygulanacak asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak. Asgari ücrete zam için alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor.Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alıyor.Asgari ücret Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla tarihi rekorunu kırdı. Burada yüzde 55 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret 17.670 TL'ye yükselecek ve yeni rekorunu kırmış olacak.Asgari ücret için kamuoyunda psikolojik sınır ise 17.000 TL olarak oluştu.Asgari ücret zammı Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın gelirini, ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini de belirliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümete talimatını verdi. Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunulmasını istedi.Buna göre yeni asgari ücret rakamı belirlenirken sosyal adalet mekanizması çerçevesinde 3 madde karara etki edecek:Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.İşsizlik maaşıAsgari ücretlinin kıdem tazminatıAskerlik ve doğum borçlanmasıYurt dışı borçlanmasıİhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primiGenel Sağlık Sigortası (GSS) primleri65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırıRapor parası ve iş görmezlik ödeneğiKısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneğiStajyer ücretiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün asgari ücret ile ilgili soruları yanıtlarken şu ifadeleri kullanmıştı:Bir gazetecinin "Asgari ücrette 3'üncü toplantı ne zaman olacak" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız." cevabını verdi.Asgari ücret 2024 için son dokuşunu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması ve kamuoyuna açıklaması bekleniyor.