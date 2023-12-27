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2023 yılının son Kabine Toplantısı Külliye'de yapılacak: Asgari ücret ve emekli zammı ile birlikte kritik konular görüşülecek

2023 yılının sonuna gelirken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de yılın son toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Toplanın ana konularını terörle mücadele, asgari ücret, memur ve emekli zammının oluşturacağı belirtiliyor.

2023 yılının son Kabine Toplantısı Külliye'de yapılacak: Asgari ücret ve emekli zammı ile birlikte kritik konular görüşülecek
Ekleme: 27.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
2023 yılının son Kabine Toplantısı Külliye'de yapılacak: Asgari ücret ve emekli zammı ile birlikte kritik konular görüşülecek
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Kabinenin en önemli gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Yeni asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sunum yapacak. Deprem konutlarında gelinen son durum ve masada yer alacak.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de müfredat değişikliği ile ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Kabinede 'İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği' de ele alınacak.

Enflasyonla mücadele ve yeni asgari ücret

Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele gibi başlıklar toplantının öncelikli gündeminde yer alıyor.

Milyonlarca vatandaşın beklediği yeni asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda sunum yapması bekleniyor.

Terörle mücadelede son gelişmeler

Toplantının en önemi gündem maddeleri arasında terörle mücadele de yer alıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son gelişimler değerlendirilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarıyla” aranan organize suç örgütü elebaşı Erıc Schroeder'in İstanbul'da yapılan “KAFES-25” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Gazze'deki İsrail saldırıları

Toplantıda dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak. İsrail'in Gazze soykırımındaki son durum, Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler ve Gazze'ye yönelik Türkiye'nin yardım faaliyetleri değerlendirilecek.

İsveç'in NATO üyeliği ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve Karadeniz tahıl girişiminin yeniden başlaması için atılacak adımların toplantıda ele alınması bekleniyor.

Müfredat değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılından bu yana yapılacak en kapsamlı müfredat değişimi ile ilgili çalışmalarda da sona yaklaşıldı.

Yeni müfredat Kabineye sunulduktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Kabinede, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konuda bir sunum yapması bekleniyor.

Deprem konutları

2023 yılının da değerlendirilmesi beklenen Kabine toplantısında asrın felaketi olarak nitelendiren deprem konutlarında gelinen son durum ve masada yer alacak.

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