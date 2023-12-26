Türkiye şehitlerine veda etti! Kahramanların aynı sofradaki son yemeği ortaya çıktı...

Cennet vatana şehit ateşi düştü…12 kahraman Türk askerinin şehadeti, yürekleri dağladı.Ebediyete intikal eden şehitlerden geriye ise anıları kaldı.Gündeme düşen son detay ise Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 6 kahramanın 4'ünün son akşam yemeği…Yakın zamanda çekildiği anlaşılan fotoğrafta, şehit Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın aynı sofrada bulunduğu görüldü.Şehitlerin son yemeği olarak not düşülen fotoğraf karesine, binlerce yorum geldi.İşte o kare…Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca Tokat'ın Almus ilçesine, Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya, Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naaşı ise İzmir'de toprağa verildi.Bir diğer yandan şehitlerden kalan son hatıralar da sosyal medyada gündeme oturdu.Şehit olursam bunu paylaşınBunlardan biri de şehit Emre Taşkın'ın videosu.Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı “Şehit olursam bunu paylaşın” ifadesi ise yürekleri buruktu.Baba olmaya hazırlanıyorduPiyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın ise 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu aynı zamanda 10 kardeşi olduğu öğrenildi.