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Tekirdağ’da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma ekipleri, 4 farklı ilçede gerçekleştirdiği operasyonlarda 1 ton 200 litre sahte alkol ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ekleme: 26.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ’da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu
Jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde sahte alkol üreticilerine göz açtırmıyor…

Her sene yılbaşında onlarca kişi sahte alkol yüzünden hayatını kaybediyor.

Güvenlik güçleri sahte alkol kaynaklı ölümlerin önüne geçebilmek ve asayişi sağlayabilmek adına operasyonlarına devam ediyor.

Operasyonlara bir yenisi Tekirdağ’da eklendi.

Bin 843 kişi sorgulandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy, Saray, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde kaçak ve sahte alkol uygulaması gerçekleştirdi.

Bin 843 vatandaşın sorgulaması gerçekleştirilirken; 11 nargile kafe, 51 içkili yer, 126 büfe, 176 bakkal ve 55 kahvehanede 170 jandarma personeli tarafından uygulama yapıldı.

Tekirdağ’da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Adli işlem başlatıldı

Yapılan uygulamada 1 görevi yaptırmamak için direnme, 1 yağma, 1 icra talimatlı, 3 dolandırıcılık, 7 yoklama kaçağı ve 1 askeri firar olmak üzere 14 şüpheli yakalandı.

1 ton 200 litre sahte alkol ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından 4 ev ve 1 araçta yapılan uygulamada ise 1 ton 200 litre kaçak ve sahte alkol, 1 adet el yapımı rakı damıtma sistemi ve 5 bin adet içi dolu makaron ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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