Şırnak’ta terör operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak’ta polis ekiplerince son bir haftada PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18-24 Aralık arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.