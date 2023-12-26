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Şehit İsmail Yazıcı'nın 4 aylık hamile eşi ağıtlarıyla yürekleri dağladı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın eşi, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Karnında evladını taşıdığı 4 aylık eşinin tabutuna sarılan genç kadın, “Bak kızını getirdim sana diyorum, kalkmıyorsun" diyerek ağıtlar yaktı.

Ekleme: 26.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Şehit İsmail Yazıcı'nın 4 aylık hamile eşi ağıtlarıyla yürekleri dağladıGümüşhane'ye şehit ateşi düştü...

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda teröristlere geçit verilmedi.

Bölgeye yönelik saldırıda 12 vatan evladı canı pahasına çatışmaya girdi ve şehit oldu...

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı da bölgede şehit düşen kahraman askerlerden biriydi.

Şehit İsmail Yazıcı'nın 4 aylık hamile eşi ağıtlarıyla yürekleri dağladı

Şehide son görev...

Şehit Yazıcı'nın acı haberi ailesine ulaştırıldı. Ardından Şırnak'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından cenazesi bugün memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesine getirildi.

Burada da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit İsmail Yazıcı'nın 4 aylık hamile eşi ağıtlarıyla yürekleri dağladı

'Evladımızı göremeden gittin'

Cenaze namazı öncesinde şehit eşi Seda Yazıcı, eşinin tabutuna sarılarak vedalaştı.

Gözyaşları içerisinde ağıtlar yakan 4 aylık hamile olan acılı eş, 'Kızım sensiz büyüyecek, seni göremeyecek. Bak kızını getirdim sana diyorum, kalkmıyorsun.' diyerek ağıt yaktı.

Babası 2005 yılında vefat eden ve 10 kardeşi olan şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutu başında gelinini teskin etmeye çalıştı.

Şehit İsmail Yazıcı'nın 4 aylık hamile eşi ağıtlarıyla yürekleri dağladı

Cenazeye yoğun katılım

Cenaze namazına askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ile ilçe halkı katıldı.

Pazar yerinde kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Telme köyüne gönderildi.
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